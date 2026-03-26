Pogledajte kako je nevrijeme 'progutalo' Split: Riva potpuno potopljena, vjetar nosi sve pred sobom

Hrvatsku je pogodila nagla i snažna promjena vremena, a u dijelovima zemlje već pada snijeg, dok obalu šiba orkanski vjetar.

U Gorskom kotaru i sjeverozapadnoj Hrvatskoj zabijelilo se u kratkom roku, a na teren su odmah izašle zimske službe. Hrvatski auto-klub (HAK) izdao je posebna upozorenja zbog otežanih uvjeta na cestama i pozvao vozače na dodatni oprez.

Istodobno, na obali je potpuno druga situacija. U Splitu puše snažno jugo koje stvara velike valove. More je potopilo splitsku Rivu, stvarajući prizore koji privlače poglede, ali i predstavljaju opasnost za prolaznike i imovinu.

Meteorolozi upozoravaju da se vrijeme neće brzo smiriti. Kiša, snijeg i jak vjetar mogli bi i u narednim danima stvarati probleme, osobito u prometu duž jadranske obale.

Vozačima se savjetuje oprez, posebno u planinskim predjelima gdje su zimske gume nužne. Također se preporučuje izbjegavanje putovanja tijekom najjačih udara nevremena.

Stanje na cestama redovito se ažurira, a građanima se savjetuje da prate upozorenja i prilagode kretanje aktualnim vremenskim uvjetima.