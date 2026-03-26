Žene su mu u zatvor slale golišave fotografije i novac: Ovako sada izgleda 'najzgodniji robijaš'

Jeremy Meeks (42) je od “najzgodnijeg kriminalca na svijetu” postao jedno od najprepoznatljivijih lica modne scene. Njegova viralna policijska fotografija iz 2014. promijenila mu je život iz temelja, a nakon izlaska iz zatvora izgradio je uspješnu karijeru modela. Danas iza sebe ima revije za velike modne kuće, milijunsku zaradu i priču koja i dalje fascinira javnost. U našoj galeriji pogledajte kako se mijenjao tijekom godina te kako danas izgleda “najzgodniji kriminalac na svijetu”.