Prvi tenisač svijeta gradi jahtu svojih snova: Pogledajte ovaj luksuz

Prvi tenisač svijeta, Carlos Alcaraz dao je izgraditi vlastiti luksuzni katamaran Sunreef ULTIMA 88 kod poljskog proizvođača luksuznih brodova Sunreef Yachts kako bi se mogao dobro odmoriti na moru između mečeva.

Brod će nuditi prostrani salon, hidrauličnu platformu i sklopive bočne terase za vodene sportove. Gosti će imati pristup četiri kabine, dvije kupaonice, kuhinji i dva dnevna boravka.

Glavna kabina, koju će zauzimati Carlos, potpuno je opremljena i ima veliku kupaonicu s kadom. Na povišenoj palubi Alcaraz će uživati ​​u opuštanju i objedovanju na otvorenom.