Sinner podigao prašinu u Miamiju, a onda potezom pokazao kakav je sportaš

Talijanski tenisač Jannik Sinner nastavlja s odličnom formom ove sezone i sve je bliže završnici Masters turnira u Miamiju. Nakon ispadanja glavnog konkurenta Carlosa Alcaraza, Sinner se prometnuo u jednog od glavnih favorita za naslov na Floridi.

Sinner je bez većih problema izborio plasman u četvrtfinale nakon pobjede protiv mladog Amerikanca Alex Michelsen. Meč je trajao nešto više od sat i pol, a Talijan je slavio u dva seta – 7:5, 7:6.

Iako rezultat sugerira pobjedu, jedan trenutak iz prvog seta zasjenio je sve ostalo.

Kod rezultata 4:4 u prvom setu, Michelsen je praktički odustao od poena i prišao mreži, očekujući završetak izmjene. Sinner je u tom trenutku snažno udario lopticu koja je pogodila protivnika, što je izazvalo iznenađenje i nelagodu na terenu.

Talijan se odmah ispričao, no reakcija Amerikanca dala je naslutiti da mu situacija nije bila nimalo ugodna. Cijelu situaciju pogledajte OVDJE.

Ovaj potez brzo je izazvao brojne komentare među ljubiteljima tenisa. Dok su jedni kritizirali Sinnera smatrajući da je nepotrebno riskirao i mogao izbjeći takvu situaciju, drugi su ga branili, ističući kako je bio fokusiran na igru i nije imao namjeru pogoditi protivnika.

Dio javnosti naglasio je da je riječ o nespretnom, ali nenamjernom potezu, dok su kritičari upozorili kako takvi udarci mogu biti opasni.

Unatoč blagoj kontroverzi, Sinner ostaje koncentriran na nastavak turnira i borbu za naslov. S obzirom na trenutnu formu i razvoj situacije u ždrijebu, Talijan ima veliku priliku iskoristiti otvoren put i potvrditi status jednog od najboljih igrača današnjice.

