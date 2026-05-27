Anušić za RTL Danas o ročnicima koji su poslani kući: 'Tko radi taj i griješi, nije neka krucijalna pogreška'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić čestitao je još jednom 35 godina kopnene vojske i dodao da su napravili malu retrospektivu kako je to izgledalo nekad i sad. Reporterki RTL-a Danas Katarini Brečić otkrio je detalje.

"To je potpuno nova vojska. Mi smo sada samostalna, neovisna država, članica NATO-a i EU-a te članica svih euroatlantskih integracija u kojima trebamo biti i slijedom toga smo razvijali svoju vojsku", rekao je i dodao da smo krenuli u jednu modernizaciju oružanih snaga, s temeljnim vojnim osposobljavanjem. Očekuje da će se profesionalni oružani sastav Oružanih snaga popuniti do 2030. godine, ako nastavimo ovim tempom. Modernizacija će biti potpuna, dodao je.

"Mi smo mala vojska. Mi ne brojimo desetke tisuća, nas će biti 20-ak tisuća, 25 tisuća maksimalno. Taj broj nas stavlja u kategoriju malih vojski, ali i jedne od najmodernijih i najučinkovitijih. Tu nema dileme", naglasio je.

Na pitanje pojavljuje li se potreba za proširenjem kapaciteta za temeljno vojno osposobljavanje, Anušić kaže - da.

'Kada nešto radite, nešto i pogriješite'

"Drugi naraštaj je u vojarnama. Od prvog naraštaja u kojem je bilo oko 800 ročnika - 260 mladića i djevojaka odlučilo je ostati u Oružanim snagama, potpisati ugovor. To je u usporedbi s nekim drugim vremenima jako veliki broj", rekao je pa dodao da su odlučili povećati kapacitete za 100, a povećat će još za 100. Paralelno nekoliko vojarni se priprema za prihvat i većeg broja onih koji idu na temeljno vojno osposobljavanje.

"Vojarne koje su za sada u planu su Dugo selo, Beli Manastir, Benkovac, Sinj, Varaždin...", rekao je. Na komentar da su se dogodile barem dvije situacije da su ročnici morali ići na kućno liječenje, kaže:

"18 godina nije bilo temeljnog vojnog osposobljavanja. Tko radi taj i griješi, nije neka krucijalna pogreška. Dogodilo se samo u ta dva slučaja. Imao sam razgovor sa zapovjednikom i sa Nacionalnim stožerom. Njima je data pomoć i dali su im lijekove. Poslani su kući jer im se stanje nije poboljšavalo. Nije ih se trebalo slati kući. Trebalo ih se odvesti ili u stacionar, ili u bolnicu ili ih u krajnjem slučaju odvesti kući ako je to bilo potrebno, ali su to trebale napraviti Oružane snage. To je stvar koja se dogodila, koja se više neće dogoditi, to ćemo ispraviti. Kada nešto radite, nešto i pogriješite, ali to je jedna benigna situacija koja nije problematična ni sustavna pogreška. To je jedna omaška", rekao je i dodao da je jedan ročnik vraćen na temeljno osposobljavanje, a drugi će biti vraćen kada ozdravi.