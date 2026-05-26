Još jedan ročnik zbog bolesti morao kući, javila se njegova mama: 'Neću kritizirati, ali...'

Nakon što je u ponedjeljak objavljena vijest o ročniku čiji su roditelji pozvani u vojarnu u Slunju kako bi ga odveli kući na liječenje nakon što se razbolio na temeljnom vojnom osposobljavanju (TVO), u redakciju Novog lista u utorak se javila majka drugog pulskog ročnika sa sličnom pričom.

Navela je kako je njezin sin imao visoku temperaturu, 39 stupnjeva tijekom četiri dana. "Nije primio odgovarajuće liječenje. U vojarni mu je savjetovano da se vrati kući na liječenje. Došli smo po njega i odveli ga na Hitnu pomoć u Puli", ispričala je majka.

Dijagnosticirana mu je streptokokna upala grla i infekcija, a potom je u dnevnoj bolnici proveo šest dana. "Primao je injekcije penicilina, a zatim je nastavio liječenje još dva tjedna", navela je sugovornica i dodala kako ne misli da je problem u osoblju, no napominje da su resursi i organizacija u vojarni vrlo ograničeni.

'Nisu slabići'

Reagirala je i na negativne komentare koji su uslijedili nakon jučerašnje objave o ročniku koji se razbolio. "Ročnici nisu nikakvi slabići kakvim ih kritičari žele prikazati, već mladići u punoj fizičkoj snazi, navikli na sportske i druge napore, a koji su jednostavno imali tu nesreću da se razbole", ustvrdila je sugovornica.

"Nije mi cilj kritizirati niti ikoga optuživati. Želim reći što se dogodilo mom sinu jer to može pomoći da se zdravstvena skrb ročnika bolje organizira", navela je majka.

Dodala je i kako je, dok je njezin sin još bio u vojarni, liječnika u Puli obavijestila o simptomima, a on je isprva posumnjao na meningitis. "S takvim simptomima zaista je čudno da ga nisu odvezli u Karlovac gdje je najbliža bolnica", navodi majka.

S obzirom na to da njezin sin zbog bolesti nije u potpunosti odradio TVO, njegov status nije u potpunosti riješen. U prvom slučaju iz Pule, oboljeli ročnik vratio se u vojarnu nakon liječenja i završio obuku.

Podsjetimo Ministarstvo obrane (MORH) o prvom slučaju se oglasilo priopćenjem i navelo: "Iako su Oružane snage postupale sukladno protokolima i ročniku je pružena medicinska skrb unutar vojarne, u trenutku kada je odlučeno da će za ročnika zbog zdravstvenog stanja uzrokovanog anginom biti najbolje da se liječi i oporavi kod kuće, pokazuje se da bi bilo bolje rješenje da se ročniku osigurao adekvatan prijevoz do njegova mjesta stanovanja."