Srpski komentator naletio na Modrića: Njegove riječi su ga ugodno iznenadile

Dok se hrvatska reprezentacija priprema za nadolazeće utakmice protiv Kolumbije i Brazila, zanimljiva scena dogodila se daleko od nogometnog terena u Miamiju, gdje su se Vatreni kratko opustili uz tenis.

Uoči odlaska u Orlando, Luka Modrić iskoristio je slobodno vrijeme i posjetio ATP turnir u Miamiju. Tamo se susreo s hrvatskim tenisačem Marinom Čilićem, koji nastupa na turniru, a društvo im je pravio i Andrej Kramarić.

Kako javlja novinar Sportkluba, susret je protekao u opuštenom tonu, a Čilić je čak i našalio se na račun izostanka Novak Đoković, poručivši kako sada on „preuzima stvari u svoje ruke“.

Dok su Modrić i Čilić razgovarali uz teren, u njihovoj blizini našao se i novinar Sport Kluba, Nebojša Višković, koji je kasnije prepričao cijelu situaciju.

Kako je opisao, prvo su prišli Kramariću, a zatim im se iznenada pridružio i Modrić. Kapetan hrvatske reprezentacije srdačno ih je pozdravio, pružio ruku i rekao kako mu je drago što ih vidi.

Kada mu je novinar rekao odakle dolaze, Modrić je iznenadio odgovorom, priznao je da prati njihov rad i da zna o kome je riječ. Upravo taj trenutak bio je dovoljan da Višković reagira spontano i zamoli ga da ponovi sve kako bi mogao snimiti. Ugodan razgovor pogledajte OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Schifo: 'Puno puta me Modrić spasio! Daj samo Luki i idi kući'