Kobni put na trening: Mlada sportašica izgubila život u užasnoj nesreći

Svijet borilačkih sportova potresla je vijest o smrti 23-godišnje Čehinje Dominike Elišerove, poznate i pod nadimkom Mina, koja je tragično stradala na Tajlandu.

Kako javlja The Sun, nesreća se dogodila na otoku Koh Samui, gdje je mlada borkinja živjela i trenirala. Na putu prema treningu Muay Thaija, u njezin skuter udario je kamion, a posljedice sudara bile su kobne.

Nakon nesreće hitno je prevezena u bolnicu s teškim ozljedama. Prema riječima njezinog prijatelja i timskog kolege Samira Margine, situacija je od samog početka bila izuzetno kritična.

„Srce joj je stalo nekoliko puta, liječnici su je više puta vraćali u život i stavljali u komu. Bila je u jako lošem stanju“, ispričao je Margina, koji je svjedočio nesreći.

Dan nakon što je dao izjavu, stigla je vijest kako je Mina preminula od posljedica ozljeda.

Margina se kasnije oprostio od nje dirljivom porukom na društvenim mrežama, nazvavši je „najvećom borkinjom“. Uz zajedničku fotografiju napisao je: „Bila si najveći borac i to ćeš uvijek ostati. Hvala ti na svim predivnim trenucima.“

