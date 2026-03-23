Gledali smo ga na FNC spektaklu, a sada šok: Hrvatski borac zbog teške ozljede završio karijeru

Hrvatska MMA scena ostala je bez jednog od svojih prepoznatljivih imena. Stipe Brčić iznenadio je javnost objavom da završava profesionalnu karijeru i to nakon ozbiljnih zdravstvenih problema koji su ga na to prisilili.

Iako smo ga nedavno gledali na FNC priredbi u Zagrebu, gdje je poražen od Fran Luka Đurić, malo tko je mogao naslutiti da će to biti njegov posljednji nastup u kavezu. Nedugo nakon toga, 33-godišnji borac putem društvenih mreža objavio je kako se povlači iz sporta.

Razlog je teška ozljeda oka koja je kulminirala trećim prijelomom orbitalne kosti. Sve se dogodilo na treningu prije nekoliko tjedana, a situacija je bila alarmantna. Brčić je, kako je sam otkrio, na kratko ostao bez vida. Upravo taj trenutak bio je presudan u donošenju odluke o kraju karijere.

Iza njega ostaje respektabilan profesionalni omjer od 11 pobjeda i sedam poraza. Tijekom godina gradio je ime na europskoj sceni nastupajući u organizacijama poput Oktagona, Cage Warriorsa i FFC-a, dok je najveće uspjehe ostvario u njemačkom EMC-u, gdje je osvajao naslove u dvije težinske kategorije.

Unatoč teškoj odluci, njegov oproštaj nije kraj priče u borilačkom sportu. Brčić je najavio kako ostaje u MMA-u, ali u drugačijoj ulozi kao trener, s još većim fokusom i ambicijom da jednoga dana pokrene i vlastitu dvoranu.

