Rok Krušič najavio kaos u Stožicama: 'Uzimam ono što je moje!'

Slovenski borac Rok Krušič (8-3) nastupa na domaćem terenu u nizu od tri uzastopne pobjede. Njegov posljednji nastup donio mu je nagradu za nokaut večeri, a trenutačno se nalazi na drugom mjestu bantam kategorije, a mi smo s njim razgovarali uoči jos jednog FNC spektakla, ovaj put ljubljanskoj Areni Stožice.

"Baš mi je drago da se borim na domaćem terenu, nakon dugo vremena vraćam se kući. Uzimam tu borbu kao i svaku drugu. Ignorirat ću sve što bi me moglo remetiti, unutra će biti fokus na 100 %, da uzmemo to što je naše, pobjeda..."

Kako ste reagirali na bonus večer s prošlog eventa?

"Drago mi je da sam dobio bonus za nokaut večeri, to mi samo govori da sam na pravom putu, trebam samo ustrajati i trenirati još jače. Nebo je samo granica."

Kako Ljubljana 'diše' uoči novog MMA eventa?

"Mislim da će se Arena Stožice rasprodati do kraja. Znam da energija oko MMA-a nije toliko visoka kao u ostatku Balkana, ali oduševit ćemo u Stožicama. To mogu garantirati."

Spektakularni FNC 29 iz Arene Stožice pratite na platformi Voyo!

Kako vam se čini protivnik?

"Već jako dugo ga pratim i gledam njegove borbe da mogu vrlo lako izgovoriti njegovo ime. Bartosz Wojcikiewicz (10-2). Interesantan je, imamo sličan stil, ali mislim da imam puno prednosti u svakom segmentu. Vidjet ćemo što će mi najviše odgovarati u borbi. Ne znam kakav je čovjek, ali popričat ćemo nakon borbe sigurno. Najveća opasnost je u stand upu, iako moram reći da je all-round borac, očekuje nas vatren meč. Oba smo dobri u svemu..."

Što je rekao Lemmy uoči novog pohoda na pobjedu?

"Vratio sam se iz Austrije, radili smo na svemu, ali pogotovo u obrani od rušenja. Očekuje vas zanimljiv meč. Možda ljudi za njega ne znaju, ali mogu reći da će meč biti na visokoj razini."

Drugi si na rankingu bantam kategorije...

"Oko rankinga ako pričamo, to su samo neke brojke. Drago mi je da sam u vrhu, ali na prvom mjestu mi je da rastem, a borba za titulu će doći sama od sebe, a ja ju jedva čekam."

Što slovenski MMA razlikuje od onoga u Srbiji ili Hrvatskoj?

"Mislim da ima prostora za napredak u Sloveniji, raste to iz godine u godinu i mislim da ćemo se približiti Srbiji i Hrvatskoj. Kod nas se to sve još razvija, ali brzo ćemo tamo stići. "

Gdje će se slaviti potencijalna pobjeda?

"U slučaju pobjede ide slavlje će biti u obiteljskoj kući, to je već dogovoreno. Jedva čekam to jer mi u ovom periodu skidanja kila fali i slano i slatko. Kada znam zašto skidam kile, nije mi to problem. Uvijek se poslije borbe udebljam, ali moram biti oprezan ako se želim boriti do 61 kilograma."

