Youtuber prestaje snimati vlogove: Kao razlog navodi svog trogodišnjeg sina

Poznati švedski YouTuber PewDiePie, pravim imenom Felix Kjellberg (36), otkrio je da on i supruga Marzia Kjellberg (36) u rujnu 2026. završavaju sa snimanjem vlogova. Glavni razlog njihove odluke je zaštita privatnosti njihova trogodišnjeg sina Björna, piše GameDaily.

Felix je u videu objavljenom u subotu objasnio kako oboje smatraju da je došao pravi trenutak za povlačenje iz javnosti.

“Sada Björn ima tri godine i osjećamo da je ovo dobar trenutak da završimo s vlogovima. Ako jednog dana poželi biti dio njih, to bi trebala biti njegova odluka”, rekao je.

Marzia je dodatno pojasnila da smatraju kako vlogovi stvaraju prevelik pritisak zbog dječakove prisutnosti na internetu.

“Imamo osjećaj da vlogovi stvaraju previše pažnje oko njegovog pojavljivanja online”, rekla je.

Par je vlogove prvotno pokrenuo kako bi dokumentirali preseljenje u Japan, a iako će snimanje završiti, naglasili su da ne planiraju napustiti zemlju. Mijenja se samo sadržaj koji objavljuju, dok njihov život u Japanu ostaje isti.

Felix je priznao kako im odluka nije bila laka jer su tijekom godina dobili ogromnu podršku publike.

“Silna ljubav i podrška publike stvarno su nas tjerali da nastavimo”, rekao je, dodajući da su upravo pozitivne reakcije fanova bile razlog zašto su vlogovi trajali dulje nego što su prvotno planirali.

Ipak, istaknuo je kako su na kraju odlučili napraviti ono što smatraju najboljim za svog sina.

PewDiePie zasad nije najavio povlačenje s interneta niti prestanak stvaranja sadržaja. Odluka se odnosi isključivo na vlog format i uključivanje Björna u videe. Hoće li se vratiti gaming sadržaju ili krenuti u nekom drugom smjeru, zasad nije otkrio.