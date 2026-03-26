Oluja Deborah hara Hrvatskom: Pogledajte prizore snijega i kiše

Bit će nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije, osobito na kopnu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak, a zbog obilnog snijega građanima tri županije poslane su poruke putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK. Izdano je crveno upozorenje za riječku i gospićku regiju.

Zbog obilnog snijega, jakog vjetra i zapuha u jutarnjim satima građanima Karlovačke, te kopnenog dijela Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije poslane su poruke putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK.

U gorju se očekuju obilan snijeg, jak vjetar, zapusi, mećava i vijavice u razdoblju od 6 do 24. Građani koji se nalaze na navedenim područjima mole se za dodatan oprez te da prilagode svoje aktivnosti vremenskim uvjetima. Svim građanima koji planiraju putovanje u navedene županije preporučuje se da odgode put te da prate najnovija upozorenja DHMZ-a na meteo.hr.

Ova oluja zove se Deborah. "To je jedan europski pokušaj da pratimo američke trendove. Konkretno, Debori su kolege iz Italije dali naziv toj ciklone. Imamo puno više ciklona u Europi. Možda je malo krivi smjer davati pojedinačne imena u slučaju uragana. Imamo jedan jako neobičan, specifičan tok zraka, hladnog zraka po središnjoj Europi sa sjevera koji nailazi na prepreku koja se zove Alpe i to su tipični školski uvjeti nastanka ciklona na području ili Genove ili sjevernog Jadrana. On će trajati vrlo kratko, relativno dva dana, ali donijet će na početku Hrvatske, a i susjednih zemalja, Slovenije i Bosne, dosta vremenskih izazova," otkrio je za RTL Direkt ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Guttler.

U četvrtak će vrijeme biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i obilnom, ponajprije na Jadranu gdje se očekuju pljuskovi s grmljavinom. U gorskoj Hrvatskoj deblji snježni pokrivač, ponegdje mećava i zapusi, a susnježice i snijega bit će mjestimice i u nizinama.

Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i jugozapadni vjetar okretat će na buru i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima.

Temperatura zraka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj uglavnom između 0 i 5, na sjevernom Jadranu između 5 i 10 stupnjeva Celzija. Drugdje najviša od 10 do 15. Crveni alarm izdan je za gospićko i riječko područje, a narančasti za zagrebačko.