Autobus udario u stijenu: Poruka upozorenja poslana građanima tri hrvatske županije

U Gorskoj Hrvatskoj deblji snježni pokrivač, ponegdje mećava i zapusi, a susnježice i snijega bit će mjestimice i u nizinama. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i jugozapadni vjetar okretat će na buru i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima. Temperatura zraka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj uglavnom između 0 i 5, na sjevernom Jadranu između 5 i 10 °C. Drugdje najviša od 10 do 15 °C.

Autobus udario u stijenu kod Gornjeg Jelenja

8.51 - Putnički autobus udario je stijenu i blokirao promet kod Gornjeg Jelenja u smjeru Delnica, javlja 24sata. U Gorskom kotaru pada gusti snijeg koji otežava promet.

HAK upozorava da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. U Gorskom kotaru, Lici i dijelu sjeverozapadne Hrvatske pada snijeg. Zimski uvjeti su na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici, a u priobalju puše jak vjetar te su zabrane za pojedine skupine vozila.

Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Zbog promjenjive vremenske situacije savjetuju vozačima da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, ne kreću na put bez zimske opreme te, ukoliko je moguće, odgode put dok se vremenska situacija ne smiri.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko na kolniku u smjeru Lipovca, prometna nesreća na DC3 između Gornjeg Jelenja i Kraljevog Jarka - vozi se jednim trakom. Radovi su na održavanju na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na izlazu iz tunela, čišćenje snijega u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom.

HAK: Zbog zimskih uvjeta kamioni s prikolicama ne mogu prema Istri i Primorju

7.44 - Zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3 trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno, izvijestili su u četvrtak iz HAK-a. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. U Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne Hrvatske pada snijeg. Zimski uvjeti su na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici, a u priobalju puše jak vjetar te su zabrane za pojedine skupine vozila.

Povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko na kolniku u smjeru Lipovca, prometna nesreća je na autocesti A1 između čvora Otočac i čvora Žuta Lokva na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. U prekidu su: trajektna linija: Sumartin-Makarska katamaranske linije: Mali Lošinij-Cres-Rijeka, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Split-Hvar brodske linije: Preko-Zadar, Mali Lošinj-Unije-Susak. Zbog zimskih uvjeta u Sloveniji zabrana je prometa na graničnim prijelazima sa slovenske strane za teretna vozila ukupne mase iznad 7,5 tona.

Pogledajte prizore: Snijeg zabijelio zemlju

7.30 - Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. U Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne Hrvatske pada snijeg. Zimski uvjeti su na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici, a u priobalju puše jak vjetar te su zabrane za pojedine skupine vozila, izvijestio je HAK u četvrtak ujutro. Galeriju fotografija zametene Hrvatske pogledajte OVDJE.

Poruka upozorenja za tri županije

7.12 - Na temelju odluke glavnog ravnatelja DHMZ-a, a sukladno Pravilniku o postupku ranog upozoravanja stanovništva, građanima Karlovačke, Primorsko-goranske (bez otoka) i Ličko-senjske županije (bez otoka) poslana poruka upozorenja zbog obilnog snijega, jakog vjetra i zapuha.

Tekst poruke glasi: „U gorju se očekuju obilan snijeg, jak vjetar, zapusi, mećava i vijavice u razdoblju od 6:00 do 24:00. Budite na oprezu“.

Što je oluja Deborah?

7.11 - Sinoć je više detalja o velikoj promjeni vremena u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić otkrio ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Guttler koji je objasnio zašto su izdali crveno upozorenje za dvije regije koje čeka izuzetno opasno vrijeme.

"Imamo u ovom trenutku nekoliko desetaka upozorenja za različite tipove vremenskih događaja u Hrvatskoj. Nema dijela Hrvatske koji nije pod nekim nivoom upozorenje žuto narančasto crveno. Kao što ste rekli, trenutačno dva crvena upozorenja, jedno za područje Gospića, gospićku regiju Lika Gorski kotar. Tu imamo crveno upozorenje zbog velike količine snijega u kratkom vremenu preko pola metra, a drugo područje je područje Kvarnera i Rijeke. Udari udari vjetra preko 110 kilometara na sat."

Oluja koja nam stiže zove se Deborah, a Guttler je objasnio o čemu se točno radi i otkud povrat zime. "To je jedan europski pokušaj da pratimo američke trendove. Konkretno, Debori su kolege iz Italije dali naziv toj ciklone. Imamo puno više ciklona u Europi. Možda je malo krivi smjer davati pojedinačne imena u slučaju uragana.

Imamo jedan jako neobičan, specifičan tok zraka, hladnog zraka po središnjoj Europi sa sjevera koji nailazi na prepreku koja se zove Alpe i to su tipični školski uvjeti nastanka ciklona na području ili Genove ili sjevernog Jadrana. On će trajati vrlo kratko, relativno dva dana, ali donijet će na početku Hrvatske, a i susjednih zemalja, Slovenije i Bosne, dosta vremenskih izazova."