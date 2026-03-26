Kaos na cestama diljem Hrvatske! HAK upozorava: 'Računajte na još jaču buru i više snijega'

Hrvatsku je zahvatila nagla promjena vremena - unutrašnjost je zabijelio snijeg, dok obalu pogađa snažno jugo s visokim valovima. Promet je otežan, a nepovoljni uvjeti očekuju se i u nastavku dana.

RTL Danas razgovarao je s Zvjezdanom Horvat, dežurnom izvjestiteljicom iz HAK-a o trenutnom stanju na cestama u cijeloj zemlji.

"Na to pitanje svaki vozač ima svoj specifičan odgovor. Tamo gdje ne može proći je za njega situacija - najteža. Brojne su ceste takve danas u Hrvatskoj, a mi ćemo reći da osim snijega i padaline te snijega, koji se zadržava na kolniku, i složenih uvjeta za vožnju - tu je i bura, pa su ograničenja, ne samo u Gorskom Hrvatskoj, u Lici i Gorskom kotaru, već i duž Jadranske obale i isto tako u pomorskom prometu", ispričala je Horvat.

"Sve raspoložive službe su u akciji i na terenu, no u ovakvim vremenskim uvjetima gotovo je nemoguće očekivati da će cesta biti očišćena na crno. Snijeg pada jakim intezitetom, nošen je vjetrom. Već nekoliko minuta nakon što ralica prođe, cesta je ponovno zasniježena", objasnila je Horvat, te nadodala kako je odgovornost na vozačima i navodi kako se uz odgovarajući zimsku opremu može proći bez problema.

"Vozačima je bitno naglasica da će, primjerice, na putu od Zagreba prema Rijeci proći razne klimatološke uvjete i temperatura će se snižavati što znači da treba pripaziti kako se vozi, usporiti, a isto tako povećati i razmak između vozila", poručila je Horvat.

"Svakako treba računati na još više snijega i jaču buru, što znači da će neke dionice cesta u potpunosti biti zatvorene za promet", rekla je Horvat te poručila "svima koji mogu da odgode put do daljnjega dok neće imati informaciju da su ceste prohodne i da se vremenska situacija stabilizirala".