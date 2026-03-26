Pogledajte po kakvom je nevremenu Obalna straža prevezla ozlijeđenog muškarca

Na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, pripadnici Obalne straže RH brodicom GB-203 "Modrulj 3" danas su proveli zahtjevnu zadaću hitnog medicinskog prijevoza ozlijeđene osobe s otoka Visa do Splita, i to u izuzetno nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Teže ozlijeđeni muškarac ukrcan je u 13.37 sati u gradskoj luci Vis, nakon čega je započeo hitan prijevoz prema Splitu. Tijekom plovidbe posada brodice poduzimala je sve potrebne mjere kako bi osigurala stabilnost plovila i sigurnost pacijenta.

Brodica je uplovila u lučicu Zenta u Splitu u 14.50 sati, gdje je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.

Po dolasku, pacijent je bez odgode predan medicinskom timu koji je nastavio s daljnjom obradom i pružanjem potrebne medicinske skrbi.

Ova intervencija još je jednom pokazala visoku razinu spremnosti i koordinacije svih uključenih službi, kao i važnost brze reakcije u situacijama koje zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć na moru.

