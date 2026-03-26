Nebo iznad Trnskog nema milosti! Gdje ste parkirali auto? Pazite da vam se ne dogodi ovo...

Zbog jakog nevremena u četvrtak vozači u Hrvatskoj su na posebnom oprezu. Ipak, za neke je bilo kasno. Ekipa RTL-a Danas u novozagrebačkom naselju Trnsko snimila je saniranje posljedica pada stabla na automobil. Od vjetrobranskog stakla nije ostalo ništa.

Prognoza DHMZ-a najavila je deblji snježni pokrivač u gorju, a ponegdje mećavu i zapuhe. Susnježice i snijega očekuje se mjestimice i u nizinama.

"Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i jugozapadni vjetar okretat će na buru i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima. Temperatura zraka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj uglavnom između 0 i 5, na sjevernom Jadranu između 5 i 10 °C. Drugdje najviša od 10 do 15 °C", navode meteorolozi. U prilogu pogledajte snimku iz Trnskog.