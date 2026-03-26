Krim policija u Viktoru Lencu: Tko je odgovoran za višemilijunsku štetu?

Nakon što je Sandra Uzelac podnijela ostavku na mjesto predsjednice uprave brodogradilišta Viktor Lenac, iz remontnog brodogradilišta priopćili su na Zagrebačkoj burzi da su podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja radi više neovlaštenih financijskih transakcija, a kojima je tvrtki nanijeta šteta, piše Novi list.

Iz PU primorsko-goranske potvrdili da je u Lencu u tijeku istraga kriminalističke policije u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom. Prošli tjedan objavljeno je došlo do slučaja takozvane direktorske ili CEO prevare kojom je u to vrijeme neimenovana riječka tvrtka oštećena za više milijuna eura.

Nepoznate osobe lažno se predstavljajući kao poslovni partneri, direktori ili nadređene osobe u tvrtki, doveli su zaposlenike u zabludu i naveli ih da izvrše novčane transakcije.

U konkretnom slučaju nepoznati prevarant se putem maila lažno predstavio kao poslovni partner tvrtke u kojoj radi zaposlenica i naveo djelatnicu na uplatu više novčanih tranši na račune koje je joj je dostavio. Naknadno je uspostavilo da se radilo o prijevari, pri čemu je tvrtka sa sjedištem u Rijeci oštećena za više milijuna eura.

