Plenković i ministri na sjednici Vlade: Na stolu je ključna odluka za stadion Maksimir

Na dnevnom redu 156. sjednice Vlade u četvrtak najavljena je rasprava o dopunama Zakona o tržištu kapitala te izmjene Prekršajnog zakona čiji je fokus na modernizaciji postupka, što uključuje uvođenje e-komunikacije pred sudovima i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava.

Premijer Plenković i ministri odlučivat će i o prijedlogu pomoći socijalno ugroženim građanima u opskrbi ogrjevnim drvom, kao i donošenju smjernica politike državnih potpora za razdoblje od 2026. do 2028. godine.

Uvode se promjene u kaznenu politiku i to povećanjem maksimuma novčanih kazni za određene institute, čime će se povećati broj prekršaja za koje se novčana kazna može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja, te ukidanjem mogućnosti plaćanja dvije trećine kazne izrečene u sudskoj presudi kao odgovor na analize koje pokazuju učestalo sudsko ublažavanje kazni.

Vlada će razmatrati i konačne prijedloge zakona o regionalnom razvoju. Na dnevnom redu je i nacionalni jamstveni program „Portfeljno jamstvo za poljoprivredu“, kojim se nastoji dodatno ojačati financijska stabilnost poljoprivrednog sektora.

Predviđeno je davanje suglasnosti za nastavak projekta sustava zaštite od poplava na karlovačko-sisačkom području, kao i podrška izgradnji Veteranskog centra u Senju. Također, razmatrat će se odluka o darovanju državnih nekretnina radi rješavanja imovinskopravnih odnosa potrebnih za rekonstrukciju stadiona Maksimir.

Među točkama su i odluke vezane uz zdravstveni sustav, uključujući suglasnost Općoj bolnici Zadar za prijenos vlasništva nad nekretninama bez naknade, kao i financijske mjere pomoći lokalnim jedinicama kroz dodjelu beskamatnih zajmova.

Na sjednici će se naći i strateški dokumenti poput godišnjeg programa službene državne kartografije za 2026. godinu te pokretanje izrade Nacionalnog plana razvoja sporta za razdoblje od 2027. do 2034. godine.

Uz to, Vlada će raspravljati o koncesijama za uzgoj ribe i školjaka u Vrgadskom kanalu, jačanju međunarodne suradnje kroz sporazume s partnerima iz Europske unije i Latvije te o izvješću o radu Središnjeg registra osiguranika za 2025. godinu.