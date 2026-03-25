Milanović potvrdio! Sastat će se s Plenkovićem i sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, poznato i kada

Predsjednik Zoran Milanović prihvatio je sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu.

Milanović je predložio održavanje sjednica idućeg tjedna.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Nastavno na brojne medijske upite i interes javnosti vezan za ovu temu, Ured predsjednika obavijestio je kako je Milanović još u petak, 20. ožujka, odgovorio na dopis predsjednika Vlade Andreja Plenkovića od 17. ožujka.

Milanović je u dopisu upućenom premijeru:

1. prihvatio prijedlog i suglasio se s potrebom sazivanja i održavanja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu,

2. suglasio se s predloženim temama o kojima bi trebalo raspravljati Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu,

3. predložio da se sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu održe tijekom idućeg tjedna.

S obzirom na ranije potvrđenu suglasnost s potrebom održavanja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu te suglasnost oko tema sjednica, predsjednik Milanović očekuje skoro održavanje najavljenih sjednica, izvijestio je Milanovićev ured.