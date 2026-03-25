Plavi puk na iglama, svi čekaju natječaj za novi Maksimir, arhitekt Barić: 'Bit će to nešto ekstra'

Međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice otvoren je prije nekoliko dana, a interes je velik.

Stadion Dinama oronuo je kao nikad prije. Novak iz Zagreba smatra da je nadaleko ružan. „Stadion je jedan od najružnijih u bivšoj Jugi, ali na ponos svih Bad Blue Boysa." Na pitanje kakav bi stadion želio, Novak je jednostavan: "Samo ga zaokružit, okružit, kako hoćete – i to je to. Da ne bude ovako razbacan."

Navijačkih želja ima mnogo. Božo iz Zagreba najljepšim smatra Realov Santiago Bernabeu, ali ima još ljepotana. "Puno je lijepih stadiona. Real Madrid, sad će biti i Barcelonin, Bayern..."

Upitan bi li volio takvo nešto u Zagrebu, naš sugovornik nema dileme. "Kako ne bih – nek bude kakav god, samo da nije ovaj. Samo da nije ovaj."

Čini se da će mu se želje u bližoj budućnosti ostvariti. S oko 224 milijuna eura, ova bi dotrajala infrastruktura trebala postati moderan stadion kapaciteta 35 tisuća mjesta – po uzoru na neke od najmodernijih svjetskih arena. No, ni one manje poznate - nisu manje moderne. Primjerice, 'Puskás Aréna' u Budimpešti – obnovljen prije šest godina, uz ulaganje veće od 600 milijuna eura, danas prima oko 67 tisuća gledatelja.

S druge strane, 'Toše Proeski Arena' u Skopju, sličan po veličini, obnovljen je za svega 60 milijuna eura – i ima tek oko dvije tisuće mjesta manje od planiranog Maksimira.

Riječ struke

Arhitekt Otto Barić smatra da je kapacitet od 35 tisuća primjeren za Zagreb. "Mislim da je 35 tisuća dobra i razumna veličina. Imam i svoju viziju koju ću svakako prijaviti na natječaj. To je tema gdje bi se svaki arhitekt trebao angažirati – to je projekt za budućnost", kazao je.

"Zadovoljni smo odazivom natjecatelja koji već postavljaju pitanja o programu, lokaciji i svemu što im zasad nije jasno. Zadovoljni smo i radovima u Kranjčevićevoj koji su preduvjet za početak radova na Maksimiru", ističe zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Radovi na Maksimiru još nisu počeli, ali stadion u Kranjčevićevoj, gdje bi Dinamo trebao igrati dok se novi Maksimir ne izgradi, uskoro bi trebao zasjati punim sjajem. Vrijednost novog stadiona u Kranjčevićevoj je oko 45 milijuna eura. Stadion će biti 4. kategorije UEFA-e, s kapacitetom većim od 11 tisuća mjesta, a završetak radova očekuje se krajem godine.

A kako bi mogao izgledati novi stadion na Maksimiru pokazat će natječaj. Ideja bi moglo biti puno, jedna će svakako doći od arhitekta Barića. "Mislim da će to biti baš nešto ekstra ekstra, ali ne smijem otkrivati jer bi onda rušili propoziciju", kazao je.

Do konačnog rezultata morat ćemo pričekati, uklanjanje starog stadiona očekuje se iduće godine, a početak izgradnje novog tek 2029.