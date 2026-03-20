AMBICIOZNA NAJAVA /

Dinamo kao Real Madrid: Novi Maksimir bit će 'maleni Bernabeu'?!

Dinamo kao Real Madrid: Novi Maksimir bit će 'maleni Bernabeu'?!
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vlada Republike Hrvatske, Grad Zagreb i Dinamo žele da Maksimir bude stadion najviše razine, odnosno UEFA IV. kategorije.

20.3.2026.
11:12
Sportski.net
Luka Stanzl/PIXSELL
Hrvatska bi, nakon Opus Arene u Osijeku, uskoro mogla dobiti još nekoliko modernih stadiona. Jedan od njih je i Kranjčevićeva, čija je izgradnja uvjet za drugi zagrebački stadion – Maksimir.

A upravo bi dom Dinama trebao dobiti pravi "makeover". Prema informacijama Jutarnjeg lista, Vlada Republike Hrvatske, Grad Zagreb i Dinamo žele da Maksimir bude stadion najviše razine, odnosno UEFA IV. kategorije.

Tako bi maksimirski stadion trebao imati hotel, muzej, rehabilitacijski centar, VIP i VVIP mjesta i brojne druge pogodnosti, a velika razlika u odnosu na sadašnji stadion trebao bi biti i raspored po tribinama.

Jutarnji piše kako se predviđa da bi novi Maksimir trebao imati gornji i donji prsten na južnoj, istočnoj i zapadnoj tribini, dok bi nova sjeverna tribina trebala biti u potpunosti jedinstvena. Promjena bi bila i kod lokacije gostujućih navijača, koji bi po novom, umjesto na južnoj tribini, trebali biti na jugozapadu.

Cijeli plan novog Maksimira pročitajte ovdje.

