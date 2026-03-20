Dinamo kao Real Madrid: Novi Maksimir bit će 'maleni Bernabeu'?!
Vlada Republike Hrvatske, Grad Zagreb i Dinamo žele da Maksimir bude stadion najviše razine, odnosno UEFA IV. kategorije.
Hrvatska bi, nakon Opus Arene u Osijeku, uskoro mogla dobiti još nekoliko modernih stadiona. Jedan od njih je i Kranjčevićeva, čija je izgradnja uvjet za drugi zagrebački stadion – Maksimir.
A upravo bi dom Dinama trebao dobiti pravi "makeover". Prema informacijama Jutarnjeg lista, Vlada Republike Hrvatske, Grad Zagreb i Dinamo žele da Maksimir bude stadion najviše razine, odnosno UEFA IV. kategorije.
Tako bi maksimirski stadion trebao imati hotel, muzej, rehabilitacijski centar, VIP i VVIP mjesta i brojne druge pogodnosti, a velika razlika u odnosu na sadašnji stadion trebao bi biti i raspored po tribinama.
Jutarnji piše kako se predviđa da bi novi Maksimir trebao imati gornji i donji prsten na južnoj, istočnoj i zapadnoj tribini, dok bi nova sjeverna tribina trebala biti u potpunosti jedinstvena. Promjena bi bila i kod lokacije gostujućih navijača, koji bi po novom, umjesto na južnoj tribini, trebali biti na jugozapadu.
