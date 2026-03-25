TEATAR SNOVA

Englezi grade čudo, Old Trafford ide u obnovu! Novi Poljud i Maksimir nekoliko razina ispod...

Projekt je vrijedan oko dvije milijarde funti

25.3.2026.
9:12
Sportski.net
Manchester United nastavlja s ambicioznim planom obnove Old Trafford, s idejom da legendarni stadion preraste u modernu arenu od čak 100.000 mjesta, uz očuvanje njegove prepoznatljive atmosfere.

Projekt, vrijedan oko dvije milijarde funti, trebao bi omogućiti organizaciju najvećih sportskih događaja, pa čak i finala Svjetskog prvenstva za žene 2035. godine. Planovi se razvijaju postupno, a zahtjev za građevinsku dozvolu očekuje se u idućih godinu do godinu i pol.

 

 

Iako će stadion dobiti suvremene sadržaje, cilj je zadržati njegov identitet i povijest, mjesto na kojem su igrale legende poput Ryan Giggs, George Best i Cristiano Ronaldo.

Klub želi spojiti tradiciju i budućnost, no projekt i dalje ovisi o financiranju, dozvolama i rješavanju infrastrukturnih izazova oko stadiona.

POGLEDAJTE VIDEO: Manchester United plasirao se u četvrto kolo FA kupa nakon što je na Old Traffordu pobijedio Aston Villu

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
