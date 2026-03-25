Englezi grade čudo, Old Trafford ide u obnovu! Novi Poljud i Maksimir nekoliko razina ispod...

Manchester United nastavlja s ambicioznim planom obnove Old Trafford, s idejom da legendarni stadion preraste u modernu arenu od čak 100.000 mjesta, uz očuvanje njegove prepoznatljive atmosfere.

Projekt, vrijedan oko dvije milijarde funti, trebao bi omogućiti organizaciju najvećih sportskih događaja, pa čak i finala Svjetskog prvenstva za žene 2035. godine. Planovi se razvijaju postupno, a zahtjev za građevinsku dozvolu očekuje se u idućih godinu do godinu i pol.

We welcome the official launch of the Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation 🤝



This marks a major milestone in the journey towards a new world-class home for the club and a vibrant district around Old Trafford. — Manchester United (@ManUtd) January 23, 2026

Iako će stadion dobiti suvremene sadržaje, cilj je zadržati njegov identitet i povijest, mjesto na kojem su igrale legende poput Ryan Giggs, George Best i Cristiano Ronaldo.

Klub želi spojiti tradiciju i budućnost, no projekt i dalje ovisi o financiranju, dozvolama i rješavanju infrastrukturnih izazova oko stadiona.

