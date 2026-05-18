Osječanin 'uložio' 30 tisuća u plemenite metale i naftu pa shvatio da je prevaren

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je, lažno se predstavljajući kao broker, 57-godišnjeg Osječanina oštetio za više od 30.000 eura, izvijestila je u ponedjeljak policija.

Nepoznati počinitelj je, predstavljajući se kao broker, uvjerio 57-godišnjeg Osječanina da preko investicijske platforme uloži novac u kupovinu plemenitih metala, nafte i drugih proizvoda, zbog dodatne zarade.

No, ubrzo je Osječanin shvatio da se radi o lažnom investiranju i da je prevaren, pa je sve prijavio policiji. U tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem, navode u policiji.