LAŽNI BROKER /

Osječanin 'uložio' 30 tisuća u plemenite metale i naftu pa shvatio da je prevaren

Foto: Shutterstock

18.5.2026.
12:41
Hina
Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je, lažno se predstavljajući kao broker, 57-godišnjeg Osječanina oštetio za više od 30.000 eura, izvijestila je u ponedjeljak policija.

Nepoznati počinitelj je, predstavljajući se kao broker, uvjerio 57-godišnjeg Osječanina da preko investicijske platforme uloži novac u kupovinu plemenitih metala, nafte i drugih proizvoda, zbog dodatne zarade.

No, ubrzo je Osječanin shvatio da se radi o lažnom investiranju i da je prevaren, pa je sve prijavio policiji. U tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem, navode u policiji.

