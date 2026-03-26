Tuđman 'oživio' nakon 26 godina, pogledajte što je poručio: 'Ovo nam je jedina zadaća'

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) objavila je u četvrtak na svojem Facebook profilu snimku prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, vrlo vjerojatno napravljenu uz pomoć umjetne inteligencije.

"Pogledajmo i poslušajmo poruku dr. Franje Tuđmana u hologramskom izdanju na proslavi 36. rođendana HDZ Novska", stoji u opisu videa dugog dvadesetak sekundi.

'To nam je jedina zadaća'

"Tuđman" se potom obraća javnosti: "I vi i ja, i čitava hrvatska vlada, nema nikakvu drugu zadaću nego da zajedničkim snagama, zasukanim rukavima i napregnutim mozgom dođemo do sretnije Hrvatske."

"Do više sloboda, do više demokracije, do većeg bogatstva. To nam je jedina, isključiva zadaća", zaključuje Tuđman na snimci.

Objava je izazvala niz reakcija, a jedna korisnica usporedila je Tuđmana s premijerom Andrejom Plenkovićem. "Na prvu mi se učinio Plenković, baš liče", piše u tom komentaru.

Drugi korisnik pak ističe da je Tuđman govorio "negoli" umjesto "nego". "'Negoli' je original govorio, umjesto 'nego'. Mi stariji pamtimo takve stvari", naveo je korisnik Facebooka.

