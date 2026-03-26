ZBOGOM AUSTRO-UGARSKA /

Hoće li put vlakom od Zagreba do Splita umjesto osam uskoro trajati pet sati? 'Treba biti realan'

Od Milana do Rima ima 570 kilometara. A brzim vlakom ćete od jednog do drugog grada stići za 3 sata i 10 minuta. Od Zagreba do Splita ima 400 kilometara. A vožnja traje 8 sati. Nije neka novost da su nam željeznice u 19. stoljeću, da nisu puno napredovale od Austrougarske i Franje Josipa, ali je vijest da se modernizira pruga u Lici, i da bi se put od Zagreba do Splita trebao skratiti na pet sati. Kada? Više pogledajte u prilogu

26.3.2026.
10:53
Ivan Skorin
VlakPrugaSplitZagrebZeljeznice
