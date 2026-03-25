Hrvatska u problemu? Nema tko raditi, a plaće veće nego lani! Mogu zaraditi i 3000 € mjesečno

Možda nam se privremeno vraća zima, ali za 11 dana je Uskrs, a to znači da stižu prvi turisti. Ususret turističkoj sezoni u kuhinji jednog opatijskog restorana vladaju samo dobre vibracije. Radnici su, kažu, zadovoljni, a razlog nije samo atmosfera nego i konkretni uvjeti rada – plaće su im u odnosu na prošlu godinu porasle za oko 200 eura po osobi.

Dalibor Trenčevski jedan je od onih koji su u Opatiji pronašli i posao i život. Već pet godina radi sezone u Hrvatskoj, a iz Sjeverne Makedonije preselio se upravo zbog posla. Posljednjih mjeseci zaposlen je u ovom restoranu, gdje je stigao kao strani radnik, ali danas Opatiju smatra svojim domom – ondje se zaljubio i oženio. Trenutno zarađuje 1200 eura, no ističe da je riječ o početnoj plaći.

„S tim da ću imat povišenje, kako vrijeme, kako se pokažemo kao radnici, dobivamo bonuse i slobodne dane. Odlični su uvjeti, ja sam pred tri mjeseca stigao, četiri mjeseca stigao radit ovdje, odlično mi je, uvjeti su dobri, s tim da imamo slobodne dane“, kaže Trenčevski.

Problem nedostatka radnika u sezoni i dalje je prisutan, no pojedini poslodavci reagirali su na vrijeme. U ovom restoranu još su na početku krize zapošljavali kuhare i konobare iz inozemstva, s ciljem da ih zadrže dugoročno.

Rastu primanja ugostiteljskih radnika

„Razmjerno tim godinama rada podižu se i njihove plaće, konobari su u rangu od 1200 do 1400 eura, kuhari su nam u nekom rangu od dvije tisuće.. 1800, 2000, 2500. Pomoćni kuhari su nam stranci i za njih je također određena plaća od 1200 do 1500 eura, plus smještaj, plus obroci na poslu. Plus određene nagrade i bonusi“, objašnjava voditeljica restorana Patricija Pudina.

Dodatni poticaj su i prekovremeni sati, koji se plaćaju od 10 do 12 eura, pa tako kuhari mogu zaraditi i do 3000 eura mjesečno. Mnogi od njih počeli su kao sezonci, a danas imaju stalne ugovore, iako im plaće ostaju na razini sezonskih.

S portala MojPosao upozoravaju da su očekivanja radnika sve veća. „S tim da je jako važno naglasiti da sezonski radnici očekuju između 20 i 25 posto više plaće za određenu profesiju nego što je to prosječna plaća izvan sezone“, kaže Alen Mrvac.

Dodaje se i da minimalna plaća za sezonskog konobara iznosi oko 1500 eura, bez napojnica, no u praksi, zbog manjka radne snage, brzo raste i do 2000 eura, uz manču.

Sličnu priču ima i kuhar Gligor Stambolijev, koji je također iz Sjeverne Makedonije. U Opatiji je već pet godina i zadovoljan je životom i poslom.

„Pa dobro, čim sam pet godina ovdje odlično. Je li plaća bila motivacija da dođete? Pa i motivacija i napredak u životu. Ovdje imate i smještaj? Da, da, tu smo bliže do restorana, tako da sve pet“, kaže Stambolijev.

Hrvatskoj nedostaje 60 tisuća sezonaca

Ako mu uvjeti ne bi odgovarali, lako bi pronašao drugi posao. Procjenjuje se da Hrvatskoj nedostaje oko 60 tisuća sezonskih radnika, što dodatno jača pregovaračku poziciju zaposlenika.

„U ovom trenutku i dalje mogu birati. S obzirom na potražnju s jedne strane, koja je izražena posebice tijekom turističke sezone, dok s druge strane kao što znamo imamo manjak radnika na tržištu, posebice domaćih, ali i onih iz regije, zbog čega su poslodavci primorani uvoziti radnu snagu“, ističe Mrvac.

Da su uvjeti rada sve važniji, potvrđuje i konobar Dejan Pačavra iz Banje Luke.

„Nije klasični sezonski rad, imamo rad u smjenama, imamo slobodan dan tjedno, nisu smjene po deset sati, normalno radno vrijeme. Izbora ima, tko želi da radi, naći će, naći će posao sigurno. Radnik je sada malo u prednosti što se tiče ugostiteljstva? Pa ajmo reći da, posljednjih godina itekako, prije to nije bilo tako, ali evo, sad posljednjih godina možemo malo i da biramo“, kaže Pačavra.

Mnogi restorani i hoteli još uvijek traže sezonske radnike. Moraju ih biti spremni dobro platiti, jer bez njih se sezona ne može izgurati. Čist račun duga ljubav. Kao u slučaju Dalibora s početka priče, koji ju je u Opatiji doslovno i pronašao.