City slavio trofej, ali sve je ukrao jedan 'ludi' detalj s Cherkijem

Manchester City osvojio je FA Kup nakon pobjede 1:0 protiv Chelseaja u finalu na Wembleyju, a odluka je pala u 72. minuti kada je pogodio Antoine Semenyo nakon asistencije Erlinga Haalanda.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedilo je veliko slavlje “Građana”, no u centru pažnje našao se Rayan Cherki.

Francuski veznjak potpuno se prepustio euforiji, ulijetao je u kadar tijekom TV prijenosa, snimao slavlje mobitelom i čak napravio selfie s princom Williamom.

Njegovo ponašanje nije se svidjelo Semenyu, koji ga je pokušao smiriti i nagovoriti da ostavi telefon i uživa u trenutku, no Cherki ga nije poslušao.

Posebnu pažnju na društvenim mrežama izazvao je njegov mobitel, iako je riječ o iPhoneu, mnogi su primijetili da je ekran razbijen, što je pokrenulo brojne komentare.

Cherki je u City stigao prošlog ljeta iz Lyona za oko 40 milijuna eura, a ove sezone upisao je 10 golova i 15 asistencija u 50 nastupa.