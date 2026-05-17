Ukrajinski žiri iznenadio na Eurosongu: Nevjerojatno kome su dali 10 bodova
Nakon finala objavljeni su i detaljni rezultati glasanja Ukrajine, uključujući bodove koje su dali drugim državama - i od stručnog žirija i od publike
Ukrajina je na 70. izdanju Eurosonga završila na 9. mjestu s ukupno 221 osvojenim bodom. Njihova predstavnica Leléka s pjesmom „Ridnym” od stručnog žirija dobila je 54 boda, dok ju je publika nagradila s 167 bodova.
Nakon finala objavljeni su i detaljni rezultati glasanja Ukrajine, uključujući bodove koje su dali drugim državama - i od stručnog žirija i od publike. Posebnu pažnju privukla je činjenica da je Izrael od ukrajinskog stručnog žirija dobio čak 10 bodova, dok mu je publika dodijelila 5 bodova.
Bodovi ukrajinskog stručnog žirija
Ukrajinski stručni žiri svoje je bodove raspodijelio na sljedeći način:
- Malta – 12 bodova
- Izrael – 10 bodova
- Moldavija – 8 bodova
- Češka – 7 bodova
- Finska – 6 bodova
- Francuska – 5 bodova
- Italija – 4 boda
- Rumunjska – 3 boda
- Australija – 2 boda
- Velika Britanija – 1 bod
Bodovi publike iz Ukrajine
Publika je svoje bodove rasporedila ovako:
- Moldavija – 12 bodova
- Rumunjska – 10 bodova
- Hrvatska – 8 bodova
- Danska – 7 bodova
- Norveška – 6 bodova
- Izrael – 5 bodova
- Bugarska – 4 boda
- Srbija – 3 boda
- Finska – 2 boda
- Češka – 1 bod
Izrael na drugom mjestu s 343 boda
Iako je Ukrajina ostvarila solidan plasman u finalu, upravo su rezultati glasanja i visoki broj bodova koje je stručni žiri dodijelio Izraelu, kojeg je predstavljao Noam Bettan s pjesmom "Michelle", izazvali najviše reakcija i interesa javnosti nakon objave kompletnih rezultata.
Podsjetimo, Izrael je u konačnici završio na drugom mjestu s ukupno 343 boda. Od stručnog žirija Izrael je dobio 123 boda dok je od publike osvojio velikih 220 bodova.