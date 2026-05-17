PRIVUKLI VELIKU PAŽNJU /

Ukrajinski žiri iznenadio na Eurosongu: Nevjerojatno kome su dali 10 bodova

Ukrajinski žiri iznenadio na Eurosongu: Nevjerojatno kome su dali 10 bodova
Foto: Thomas Ramstorfer/AFP/Profimedia

Nakon finala objavljeni su i detaljni rezultati glasanja Ukrajine, uključujući bodove koje su dali drugim državama - i od stručnog žirija i od publike

17.5.2026.
13:09
Hot.hr
Ukrajina je na 70. izdanju Eurosonga završila na 9. mjestu s ukupno 221 osvojenim bodom. Njihova predstavnica Leléka s pjesmom „Ridnym” od stručnog žirija dobila je 54 boda, dok ju je publika nagradila s 167 bodova.

Nakon finala objavljeni su i detaljni rezultati glasanja Ukrajine, uključujući bodove koje su dali drugim državama - i od stručnog žirija i od publike. Posebnu pažnju privukla je činjenica da je Izrael od ukrajinskog stručnog žirija dobio čak 10 bodova, dok mu je publika dodijelila 5 bodova.

Bodovi ukrajinskog stručnog žirija

Ukrajinski stručni žiri svoje je bodove raspodijelio na sljedeći način:

  • Malta – 12 bodova
  • Izrael – 10 bodova
  • Moldavija – 8 bodova
  • Češka – 7 bodova
  • Finska – 6 bodova
  • Francuska – 5 bodova
  • Italija – 4 boda
  • Rumunjska – 3 boda
  • Australija – 2 boda
  • Velika Britanija – 1 bod

Foto: Radek MICA/AFP/Profimedia

Bodovi publike iz Ukrajine

Publika je svoje bodove rasporedila ovako:

  • Moldavija – 12 bodova
  • Rumunjska – 10 bodova
  • Hrvatska – 8 bodova
  • Danska – 7 bodova
  • Norveška – 6 bodova
  • Izrael – 5 bodova
  • Bugarska – 4 boda
  • Srbija – 3 boda
  • Finska – 2 boda
  • Češka – 1 bod

Izrael na drugom mjestu s 343 boda

Iako je Ukrajina ostvarila solidan plasman u finalu, upravo su rezultati glasanja i visoki broj bodova koje je stručni žiri dodijelio Izraelu, kojeg je predstavljao Noam Bettan s pjesmom "Michelle", izazvali najviše reakcija i interesa javnosti nakon objave kompletnih rezultata.

Podsjetimo, Izrael je u konačnici završio na drugom mjestu s ukupno 343 boda. Od stručnog žirija Izrael je dobio 123 boda dok je od publike osvojio velikih 220 bodova. 

