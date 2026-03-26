Što sukob na Bliskom istoku znači za sezonu? 'Morat će razmisliti kada budu određivali cijene'

Hormuški tjesnac, raketa Šahab i barel na burzi. I domaći i turisti se pitaju kako će to ove sezone utjecati na cijenu pizze ili kuglice sladoleda.

"Može se već vidjeti razlika u jelovnicima. Nisu ažurirani, a već je skuplje", rekao je Kris iz Nizozemske.

Iako bi i riba mogla poskupjeti, uoči sezone: u ovom restoranu cijene nisu dirali. Srdele s blitvom ovdje se jede za 12, a sipa s bobom za 16 eura.

"Cijene kao lanjske nećemo ništa dizati iako energenti poskupljuju, ali trudimo se ostati na cijeni i kvaliteti od prošle godine", rekao je Ivo Čapeta, konobar u restoranu.

Isplati li se dizati cijene?

Damir Lukić, direktor hotela, otkrio nam je kako pada u rezervacijama zasad nema, odnosno, narasle su za čak osam posto.

"Ako dođe do značajnog porasta troškova energenata, mislim da mi to nećemo moći pratiti i nadomjestiti kroz povećanja cijena smještaja jer tržište će reagirati na suprotan način i nećemo ostvarivati očekivane financijske rezultate", rekao je Lukić.

Jer Jadran zadnjih par godina slovi kao skup pa dodatno skup Jadran nije najbolja reklama.

'Morat će razmisliti o cijenama'

Na cjenovnu nekonkurentnost upozorava i ekonomski stručnjak.

"Mi cjenovno više nismo konkurenti kao što smo bili. Prema tome, svi djelatnici u turističkom sektoru će, bez obzira na rast cijena energenata, morati razmisliti kada budu određivali cijene za ovu sezonu“, upozorio je Paško Burnać, ekonomski analitičar.

Ipak vjeruje da neke neće zaustaviti, baš kao ni cijene.

"Val poskupljenja se kod nas događao i bez rasta cijena energije, tako da je prilično izvjesno da će u predsezoni, a to će se preliti na sezonu, i doći do nekakvog porasta", rekao je Burnać.

A to je sve prolazi dok god ima dovoljno kupaca za određeni proizvod. Ili jednostavno rečeno, dok ima dovoljno onih koji će kuglicu sladoleda platiti 3 eura ili više.

