Evo kada i gdje gledati Zuffa boxing 07: Boksački spektakl ima svoj debi u Ujedinjenom Kraljevstvu

Nova era boksa stiže na europsko tlo. U subotu, 6. lipnja, Bournemouth International Centre postat će poprište prvog britanskog događaja u organizaciji Zuffa Boxinga, moćne promocije koja spaja imena poput Dane Whitea i saudijskog GEA-e.

Večer donosi spektakularan program ispunjen okršajima u vrhu kruzer kategorije, borbama neporaženih talenata i povratcima iskusnih veterana. U glavnoj ulozi naći će se domaći heroj i bivši svjetski prvak Chris Billam-Smith, koji će pred svojom publikom morati zaustaviti nalet jednog od najopasnijih udarača današnjice, Kanađanina Ryana Rozickog. Za ljubitelje boksa u Hrvatskoj, cijeli događaj bit će dostupan ekskluzivno na platformi VOYO.

Okršaj titana u borbi večeri

Sva svjetla bit će uperena u ring kada u njega zakorače Chris "The Gentleman" Billam-Smith (21-2, 13 KO) i Ryan "The Bruiser" Rozicki (21-1-1, 20 KO). Za Billam-Smitha, ovo je više od obične borbe. To je povratak kući, u dvoranu u kojoj je gradio karijeru i postao svjetski prvak, te ključan korak prema novom napadu na svjetsku titulu, onu Zuffa Boxinga koju trenutno drži zastrašujući Jai Opetaia.

Upravo je potencijalni meč s Opetaiaom bio jedan od glavnih razloga zašto je Billam-Smith potpisao za novu promociju. Pod vodstvom cijenjenog trenera Shanea McGuigana, Britanac je poznat po svojoj izdržljivosti, tehničkoj potkovanosti i sposobnosti da izdrži i najteže udarce. Njegov rezime krase pobjede nad imenima poput Lawrencea Okoliea i Mateusza Masternaka, što dokazuje da pripada samom svjetskom vrhu.

S druge strane stoji čovjek čija statistika ledi krv u žilama. Ryan Rozicki, nokaut-mašina iz Nove Škotske, u Englesku dolazi s jednim ciljem - prekinuti borbu prije posljednjeg gonga. Kanađanin je dvadeset od svoje dvadeset i jedne pobjede ostvario nokautom, a čak osamnaest ih se dogodilo unutar prve tri runde. Njegova sirova snaga i agresivnost predstavljaju antitezu Billam-Smithevom tehničkom pristupu. Ovo će biti Rozickijev prvi meč izvan Sjeverne Amerike, što sa sobom nosi pritisak borbe na gostujućem terenu pred neprijateljski nastrojenom publikom. Pitanje koje se postavlja jest može li njegova razorna moć slomiti čeličnu bradu i iskustvo bivšeg svjetskog prvaka ili će ga Billam-Smith uvući u duboke vode i taktički nadmudriti. Ovaj sudar stilova obećava vatromet od prve do posljednje sekunde.

Britanski rat u sunaslovnoj borbi

Prije nego što glavne zvijezde uđu u ring, publika će uživati u još jednom vrhunskom okršaju kruzer kategorije. Bivši izazivač za svjetsku titulu, Jack "One Smack" Massey (23-3, 13 KO), sukobit će se s olimpijcem iz 2020. i bivšim britanskim prvakom, Chevom "C4" Clarkeom (11-2, 8 KO). Massey se vraća nakon što je u listopadu 2024. godine hrabro pao u pokušaju osvajanja svjetske titule protiv spomenutog Jaija Opetaie. Nakon godinu dana pauze, vratio se pobjedom i sada traži put prema revanšu i novoj prilici za svjetsku slavu. Njegovo iskustvo na najvišoj razini bit će njegov najveći adut.

Nasuprot njemu stoji Chev Clarke, borac impresivnog amaterskog pedigrea koji je predstavljao Veliku Britaniju na Olimpijskim igrama. Clarke želi dokazati da pripada eliti i pobjeda nad iskusnim borcem poput Masseyja bila bi upravo ona odskočna daska koja mu je potrebna. Ovaj meč nije samo borba za ranking, već i za prestiž na domaćoj sceni. Pobjednik će se pozicionirati kao jedan od glavnih britanskih kandidata za najveće mečeve, dok će poraženi morati na teži put povratka prema vrhu. Očekuje nas napet i neizvjestan dvoboj dvojice gladnih i motiviranih boraca.

Zanimljivi okršaji na ostatku programa

Program Zuffa Boxing 07 nudi pregršt uzbudljivih mečeva i izvan glavnih borbi. Posebnu pažnju privlači povratak Leeja Cutlera (15-2, 7 KO) u srednjoj kategoriji. Cutler se vraća nakon duge pauze od 412 dana i kontroverznog poraza tehničkom odlukom od Sama Eggingtona. Iako je poraz upisan zbog posjekotine navodno nastale sudarom glavama, snimke su kasnije pokazale da je uzrok bio udarac. Naređen je revanš, no do njega nikada nije došlo. Sada, pred svojom publikom u Bournemouthu, Cutler otvara novo poglavlje protiv opasnog Aarona Suttona (19-2, 3 KO), koji se također želi vratiti na pobjedničke staze nakon poraza.

U ring se vraća i irski udarač Stevie "The Hitman" McKenna (15-1, 14 KO), koji će prekinuti najdužu pauzu u karijeri od čak 539 dana. McKenna je poznat po eksplozivnosti, a u Velikoj Britaniji ima impresivan omjer od jedanaest pobjeda i deset nokauta. Ipak, u posljednjem meču doživio je prvi poraz u karijeri, i to baš od Leeja Cutlera, koji također nastupa na ovoj priredbi. Protivnik će mu biti Amerikanac Casey James Streeter, koji se nada da će mu drugi nastup za Zuffa Boxing donijeti više sreće.

Jedan od najintrigantnijih mečeva uvodnog dijela svakako je onaj u teškoj kategoriji između neporaženog Britanca Harveyja Dykesa (7-0-1) i kazahstanskog diva Ivana Dychka (15-1, 14 KO). Dychko je dvostruki osvajač olimpijske bronce, a na OI u Londonu 2012. godine tijesno je izgubio od budućeg prvaka Anthonyja Joshue. Njegova amaterska pozadina i razorna snaga, s četrnaest nokauta u petnaest pobjeda, čine ga ogromnim favoritom. Za Dykesa, koji je sve svoje pobjede ostvario sudačkim odlukama, ovo je gigantski korak naprijed i najveći test u karijeri. Cjeloviti pregled borbi nudi uvid u svaki od ovih uzbudljivih dvoboja.

Na programu će debitirati i nekoliko velikih talenata, među kojima se ističe Škot Sam Hickey (4-0, 1 KO), osvajač zlatne medalje na Igrama Commonwealtha 2022. godine. On će se u okršaju neporaženih nada suprotstaviti Toddu Tompkinsu (4-0).

Kako pratiti spektakl

Ovaj boksački događaj označava važan trenutak za Zuffa Boxing, koji ovim iskorakom u Ujedinjeno Kraljevstvo jasno pokazuje svoje globalne ambicije. Svi ljubitelji boksa u Hrvatskoj Zuffa boxing 07 moći će pratiti uživo putem platforme VOYO. Prijenos uživo iz Bournemoutha započinje u subotu, 6. lipnja, u 20:00 sati.