Borba za osminu finala na Azteci: Domaćin s maksimalnim učinkom protiv iznenađenja skupine

Svjetsko prvenstvo 2026. 0 Meksiko : 0 Ekvador

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Tekstualni prijenos utakmice

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Domaćin Svjetskog prvenstva Meksiko i Ekvador sučelit će se u osmini finala na legendarnom stadionu Azteca. Dok su Meksikanci projurili skupinom s tri pobjede i bez primljenog gola, Ekvador se provukao kao jedan od najboljih trećeplasiranih, zahvaljujući pobjedi nad Njemačkom.

Meksiko je u skupini A demonstrirao silu, upisavši maksimalnih devet bodova s impresivnom gol razlikom 6:0. Momčad Javiera Aguirrea nada se prekinuti 40-godišnji post bez pobjede u nokaut fazi SP-a. Put Ekvadora bio je znatno teži. Nakon poraza i remija, pobjeda od 2:1 protiv Njemačke donijela im je prolaz.

Pravdu dijeli Slovenac Slavko Vinčić, jedan od cjenjenijih europskih sudaca. Vinčić je 2024. sudio finale Lige prvaka i poznat je po strogom kriteriju, s prosjekom od preko četiri žuta kartona po utakmici. Pomagat će mu sunarodnjaci Tomaž Klančnik i Andraž Kovačić.

Iako se Meksiko tradicionalno oslanja na prednost igranja na velikoj nadmorskoj visini stadiona Azteca (2200 metara), protiv Ekvadora taj adut neće doći do izražaja. Ekvadorski nogometaši naviknuti su na još ekstremnije uvjete jer domaće utakmice često igraju u Quitu na preko 2700 metara. Upravo zato su i jedna od rijetkih momčadi koje su slavile u Boliviji, na gotovo 3700 metara visine.

Pobjednik u četvrtfinalu ide na boljeg iz susreta Engleske i DR Konga. Utakmica na Azteci počinje u 21 sat po lokalnom vremenu.