Francuzi veliki favoriti za osminu i sraz protiv Paragvaja: Koliko mogu Šveđani?

Francuska i Švedska New Yorku Yorku igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

SP, šesnaestina finala 0 Francuska : 0 Švedska

FRANCUSKA:

ŠVEDSKA:

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- Sve je spremno za početak.

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Francuzi su osvojili skupinu ispred Norveške, Senegala i Iraka, a Švedska je završila iza Nizozemske i Japana, a ispred Tunisa.

Pobjednik ovog sraza u osmini finala će igrati protiv Paragvaja koji je senzacionalno 'napenalio' Njemačku.

Glavni sudac utakmice je Danny Makkelie iz Nizozemske.