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SRAZ U NEW YORKU /

Francuzi veliki favoriti za osminu i sraz protiv Paragvaja: Koliko mogu Šveđani?

Francuzi veliki favoriti za osminu i sraz protiv Paragvaja: Koliko mogu Šveđani?
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Foto: Szwarc Henri/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijek utakmice šesnaestine finala Francuska - Švedska pratite UŽIVO na portalu Net.hr

30.6.2026.
20:05
Sportski.net
Szwarc Henri/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Francuska i Švedska New Yorku Yorku igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva

SP, šesnaestina finala
30. 06. 2026.
23:00
0
Francuska
 
:
0
Švedska
 

FRANCUSKA: 

ŠVEDSKA: 

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UŽIVO

- Sve je spremno za početak. 

NAJAVA

Francuzi su osvojili skupinu ispred Norveške, Senegala i Iraka, a Švedska je završila iza Nizozemske i Japana, a ispred Tunisa. 

Pobjednik ovog sraza u osmini finala će igrati protiv Paragvaja koji je senzacionalno 'napenalio' Njemačku. 

Glavni sudac utakmice je Danny Makkelie iz Nizozemske.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.UživoFrancuskašvedska
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