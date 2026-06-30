Francuzi veliki favoriti za osminu i sraz protiv Paragvaja: Koliko mogu Šveđani?

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Tijek utakmice šesnaestine finala Francuska - Švedska pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Francuska i Švedska New Yorku Yorku igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.
FRANCUSKA:
ŠVEDSKA:
- Sve je spremno za početak.
NAJAVA
Francuzi su osvojili skupinu ispred Norveške, Senegala i Iraka, a Švedska je završila iza Nizozemske i Japana, a ispred Tunisa.
Pobjednik ovog sraza u osmini finala će igrati protiv Paragvaja koji je senzacionalno 'napenalio' Njemačku.
Glavni sudac utakmice je Danny Makkelie iz Nizozemske.