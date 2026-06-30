Norveška nikad nije izgubila od Brazila i već ga je pobjeđivala na SP-u! Haaland: 'Ovo je ludo'

Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, pobijedivši u prvom krugu nokaut faze Obalu Bjelokosti s 2-1 (1-0).

Norveška je povela u 39. minuti majstorskim golom Antonija Nusse koji je desnom nogom s lijeve strane kaznenog prostora pogodio suprotni gornji kut.

Obala Bjelokosti je do izjednačenja došla u 74. minuti, a strijelac je bio Amad Diallo, nakon lijepe akcije afričke reprezentacije.

Pobjedu Norvežanima i plasman u osminu finala donio je Erling Haaland u 86. minuti, svojim 60. pogotkom u 53 reprezentativne utakmice, a petim na ovom Svjetskom prvenstvu.

Norveška će u osmini finala igrati protiv Brazila. Taj je dvoboj na rasporedu 5. srpnja, od 22 sata po srednjoeuropskom vremenu, na stadionu MetLife u East Rutherfordu, na kojem će 19. srpnja biti odigrana i finalna utakmica ovog Svjetskog prvenstva.

"Ovo je ludilo. Dvadeset osam godina je prošlo (od posljednjeg plasmana Norveške u osminu finala). Ogromno je, ludo je. Sjajno je vidjeti da to toliko znači cijeloj Norveškoj. Mislim da će ovo zauvijek promijeniti Norvešku. Osjećam neku vrstu jedinstva. Dirljivo je to vidjeti. Igrati protiv Brazila u osmini finala je potpuno ludo, tako da jednostavno moramo biti sretni i reći da je ovo putovanje, jednostavno je potpuno ludo", rekao je Erling Haaland koji je zabio u svakoj od svojih posljednjih 13 natjecateljskih reprezentativnih utakmica za Norvešku, postigavši ​​u toj seriji 25 golova.

13 - Erling Haaland has scored in each of his last 13 competitive internationals for Norway, scoring 25 goals in this run.



Inevitable. pic.twitter.com/q4Vcurxy6n — OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2026

Treba spomenuti kako Norveška nikada nije izgubila od Brazila (2-2-0), s jednom pobjedom zabilježenom na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

🇧🇷 Brazil v Norway 🇳🇴 may be the match of the whole Round of 16!



🇳🇴 Norway have never lost to 🇧🇷 Brazil (2-2-0), with one win recorded at the 1998 World Cup. pic.twitter.com/JXpQsx4yiA — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 30, 2026