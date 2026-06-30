Norveški vikinzi mogli bi se nasukati na Obali Bjelokosti: Brazil čeka protivnika

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Tijek utakmice šesnaestine finala Obala Bjelokosti - Norveška pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Obala Bjelokosti i Norveška u Dallasu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.
OBALA BJELOKOSTI: Fofana - Doue, Kossounou, Agbadou, Konan - Kessie, Sangare, Oulai - Pepe, Bonny, Diomande
NORVEŠKA: Nyland - Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth, Haaland, Nusa
Obala Bjelokosti je u skupini završila druga, iza Njemačke, a ispred Ekvadora i Curacaa. Norveška je pak osvojila drugo mjesto iza Francuske, a ispred Senegala i Iraka.
Pobjednik ovog susreta ide na Brazil 5. srpnja.
Glavni sudac je Jesús Valenzuela iz Venezuele.