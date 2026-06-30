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OKRŠAJ U DALLASU /

Norveški vikinzi mogli bi se nasukati na Obali Bjelokosti: Brazil čeka protivnika

Norveški vikinzi mogli bi se nasukati na Obali Bjelokosti: Brazil čeka protivnika
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Foto: William Volcov/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Tijek utakmice šesnaestine finala Obala Bjelokosti - Norveška pratite UŽIVO na portalu Net.hr

30.6.2026.
18:00
Sportski.net
William Volcov/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Obala Bjelokosti i Norveška u Dallasu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva

SP, šesnaestina finala
30. 06. 2026.
19:00
0
Obala Bjelokosti
 
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Norveška
 

OBALA BJELOKOSTI: Fofana - Doue, Kossounou, Agbadou, Konan - Kessie, Sangare, Oulai - Pepe, Bonny, Diomande

NORVEŠKA: Nyland - Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Berg - Sorloth, Haaland, Nusa

Cup tree provided by Sofascore

Obala Bjelokosti je u skupini završila druga, iza Njemačke, a ispred Ekvadora i Curacaa. Norveška je pak osvojila drugo mjesto iza Francuske, a ispred Senegala i Iraka. 

Pobjednik ovog susreta ide na Brazil 5. srpnja.

Glavni sudac je Jesús Valenzuela iz Venezuele.

 

 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.UživoObala BjelokostiNorveška
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