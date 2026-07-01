Newey otkrio gdje je Aston Martin krenuo krivim putem: 'Greške nisu bile samo tehničke'

Adrian Newey otvoreno je progovorio o velikim problemima koji su obilježili Aston Martinovu sezonu 2026., istaknuvši kako momčadski alati, procesi i organizacija nisu bili na razini potrebnoj za borbu u vrhu Formule 1.

Britanska momčad ušla je u sezonu s ozbiljnim poteškoćama. Tijekom predsezonskih testiranja i prvih utrka jedva je uspijevala skupiti značajnije kilometre zbog problema s pouzdanošću Honda pogonske jedinice. No, čak i kada je bolid AMR26 napokon počeo redovito izlaziti na stazu, ubrzo su se pojavili novi nedostaci, prevelika masa bolida i manjak aerodinamičkog potiska.

U Aston Martinu su ranije priznali da je razvoj za 2026. krenuo nekoliko mjeseci kasnije u odnosu na konkurenciju, a bolid nije ušao u zračni tunel sve do travnja 2025. Ipak, Newey naglašava da kašnjenja nisu jedini razlog slabih performansi.

“Vrijeme je bilo važan faktor, ali nije jedini problem,” rekao je Newey za službenu stranicu momčadi. “Imamo talentirane ljude, ali kao organizacija nismo funkcionirali kao jedinstvena cjelina. Očekivanja su bila visoka, ali stvarnost nije pratila ta očekivanja.”

Prema njegovim riječima za Aston Martinovu stranicu, najveći problemi vidljivi su na šasiji, koja je značajno teža od konkurentskih bolida. Dio toga proizlazi iz integracije pogonske jedinice i problema s vibracijama u suradnji s Hondom, no Newey priznaje i interne propuste u optimizaciji mase.

“U žurbi se težina uvijek prva izgubi iz kontrole jer nema dovoljno vremena za detaljnu optimizaciju,” objasnio je.

Ni aerodinamički paket nije prošao bez kontroverzi. Newey otkriva da je momčad, dijelom i na njegov poticaj, odabrala hrabriji tehnički smjer, ali bez mogućnosti da se u potpunosti istraže alternativna rješenja.

“Ne bih rekao da je smjer pogrešan, ali donio je izazove koje nismo predvidjeli,” dodao je.

Slijedi Silverstone

Uz tehničke poteškoće, Newey se osvrnuo i na šire organizacijske slabosti u momčadi smještenoj u Silverstoneu. Unatoč modernom pogonu otvorenom 2023., mnogi procesi, kako kaže, i dalje su bili zastarjeli i nedovoljno povezani.

“Koristili smo alate i procedure koje su godinama krpane i nadograđivane. Neki sustavi vuku korijene još iz vremena Jordanovog tima. Kada se nešto stalno krpa, na kraju prestaje funkcionirati kako treba,” rekao je Newey.

Zbog toga su, ističe, dolazile i pogreške u logistici i proizvodnji, uključujući kašnjenja u naručivanju dijelova, što nije posljedica individualnih propusta, već loše postavljenog sustava.

Ipak, momčad je već pokrenula opsežan proces restrukturiranja. U planu su značajne tehničke nadogradnje bolida, uključujući aerodinamički paket koji bi trebao donijeti napredak u Hungaroringu, ali i smanjenje ukupne mase.

Paralelno s time, Aston Martin povećava udio proizvodnje unutar vlastitih pogona. Novi dijelovi, uključujući kućište mjenjača i elemente poda, sada se proizvode interno, što bi trebalo donijeti veću kontrolu kvalitete i bržu reakciju na razvojne promjene.

“Time dobivamo veću fleksibilnost i kontrolu nad vlastitim razvojem,” zaključio je Newey, uz napomenu da se puni učinci ovih promjena neće vidjeti odmah, već tek kroz nastavak sezone i buduće projekte.