Pogledajte najzanimljivije trenutke spektakularne utrke Velike nagrade Austrije

George Russell prekinuo je svoj pobjednički post i na dominantan način slavio na Velikoj nagradi Austrije, osmoj utrci sezone Formule 1. Vozač Mercedesa pretvorio je pole position u svoju drugu pobjedu sezone, vješto se obranivši od kasnog pritiska Maxa Verstappena u Red Bullu. Utrku su na Red Bull Ringu obilježili žestoki dvoboji, strateška nadmudrivanja i neočekivana odustajanja.

Russellov vikend nije počeo bez drame. Svoju je startnu poziciju osigurao u subotnjim kvalifikacijama pod žutim zastavama, istaknutima nakon što se Max Verstappen u posljednjem brzom krugu zabio u ogradu. Iako je Russell prošao kroz sektor u kojem se dogodio incident, suci su nakon pregleda telemetrije zaključili da je dovoljno usporio te mu je pole position ostao potvrđen. Verstappen je s druge strane startao peti, a njegov tim je preko noći morao odraditi opsežne popravke na teško oštećenom bolidu, uključujući promjenu poda, prednjeg i stražnjeg krila te dijelova ovjesa, no Nizozemac je izbjegao kaznu.

Na startu utrke Russell je mirno obranio vodstvo, no iza njega se odvijala prava drama. Lewis Hamilton je u Ferrariju sjajno startao i već u prvim zavojima prestigao timskog kolegu Charlesa Leclerca za drugo mjesto. Međutim, Verstappen je brzo pokazao tempo nadograđenog Red Bulla. Nakon što je prestigao Kimija Antonellija, koji je u ranoj fazi utrke nekoliko puta izlijetao sa staze, bacio se u lov na Hamiltona. Njihov stari rivalitet ponovno je oživio u 11. krugu, kada je Verstappen napao, a Hamilton ga agresivnom obranom istjerao na šljunak. Suci nisu reagirali na Verstappenove pritužbe. Ipak, Nizozemac je bio uporan i nakon prvih odlazaka u boks, u 22. krugu, odvažnim manevrom s unutarnje strane zavoja broj šest konačno je prošao ispred Britanca i preuzeo drugo mjesto.

Utrka je bila katastrofalna za momčad Cadillaca, koja je doživjela dvostruko odustajanje u prvih pet krugova. Prvo je Valtteri Bottas parkirao u boksu zbog zapaljenih kočnica, a nedugo zatim je istu sudbinu doživio i Sergio Pérez, prijavivši dim u kokpitu. Sredinom utrke virtualni sigurnosni automobil, izazvan kvarom na bolidu Carlosa Sainza, dodatno je zakomplicirao strategije. Mercedes je povukao ključan potez pozvavši Russella u boks u 44. krugu, dok je Red Bull odlučio ostaviti Verstappena na stazi dodatnih pet krugova. Time je Nizozemac dobio prednost svježijih guma za završnicu, ali i izgubio dragocjenu poziciju na stazi, vrativši se desetak sekundi iza vodećeg Britanca.

U posljednjih dvadesetak krugova Verstappen je iskoristio svježije gume kako bi smanjio zaostatak za Russellom. Iako se približavao, nikada nije uspio doći dovoljno blizu za ozbiljan napad. Russell je vozio besprijekorno i kontrolirao prednost. Štoviše, Verstappen se u posljednjim krugovima morao braniti od nevjerojatno brzog Kimija Antonellija, koji je na kraju postavio i najbrži krug utrke. Mladi Talijan ciljem je prošao samo četiri desetinke sekunde iza vozača Red Bulla. Russell je na kraju slavio s 1,6 sekundi prednosti, osiguravši ključnu pobjedu koja ga vraća u borbu za naslov. Oscar Piastri završio je četvrti za McLaren, ispred razočaranog Hamiltona na petom mjestu, čija se strategija s tri zaustavljanja nije isplatila. Cjelokupni rezultati Velike nagrade Austrije pokazuju da su bodove još osvojili Isack Hadjar, Lando Norris, Charles Leclerc te dvojac Racing Bullsa, Liam Lawson i Arvid Lindblad.

Ovom pobjedom Russell se vratio na drugo mjesto u poretku vozača, smanjivši zaostatak za vodećim timskim kolegom Antonellijem na 40 bodova. Mercedes je dodatno učvrstio vodstvo u poretku konstruktora, dok je Red Bull pokazao značajan napredak s novim paketom nadogradnji.

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