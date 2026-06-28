Sjećate se ovog? Cristiano tješi uplakanog Modrića, ide okršaj koji će cijeli svijet pratiti!

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Hrvatsku protiv Portugala u polufinalu Svjetskog prvenstva čeka možda i najveći izazov dosadašnjeg dijela turnira. Dosadašnja statistika nije na strani Vatrenih.

U deset međusobnih susreta Hrvatska je Portugal pobijedila samo jednom, dvaput su reprezentacije remizirale, a čak sedam puta slavili su Portugalci. Prvi međusobni ogled na europskim prvenstvima odigran je prije točno 30 godina, kada je Portugal pobijedio 3:0.

Negativan niz trajao je sve do 2024. godine, kada je Hrvatska u gostima prvi put svladala Portugal. U prijateljskoj utakmici slavila je 2:1, a pogotke su postigli Luka Modrić i Ante Budimir. Upravo će njih dvojica ponovno biti među glavnim hrvatskim adutima u petak.

Dvoboj u Torontu imat će i posebnu simboliku. Na terenu će se ponovno naći dvije nogometne legende – Luka Modrić i Cristiano Ronaldo. Za jednog od njih ovo će biti posljednja utakmica u reprezentativnom dresu.

Modrić i Ronaldo obilježili su jedno od najslavnijih razdoblja u povijesti Real Madrida. Kao osvajači Zlatne lopte bili su nositelji momčadi koja je osvojila četiri naslova u Ligi prvaka u samo pet godina, uz brojne druge trofeje.

Njihov najemotivniji reprezentativni okršaj dogodio se na Europskom prvenstvu 2016. godine. Portugal je nakon produžetaka izbacio Hrvatsku u osmini finala, a svijet je obišla fotografija na kojoj Cristiano Ronaldo tješi uplakanog Luku Modrića nakon bolnog poraza.

Hrvatski navijači sada se nadaju drukčijem raspletu. Priželjkuju da upravo nakon polufinala Svjetskog prvenstva nastane nova legendarna fotografija – ona na kojoj će Modrić tješiti Ronalda nakon hrvatske pobjede i plasmana u finale.

Što će Vatrenima biti potrebno da ostvare taj cilj i izbore najveći uspjeh na prvenstvu, pokazat će okršaj s Portugalom u petak.