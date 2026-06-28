Od Osijeka, preko Zagreba do Pule i Splita! Hrvatska je disala kao jedno - pogledajte ove prizore

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VATRENO LUDILO /

S puno se emocija svaki potez Vatrenih pratio i u Hrvatskoj, cijela je zemlja noćas disala kao jedno. Napeta završnica utakmice i prolazak skupine slavio se dugo u noć - od sjevera do juga zemlje.

Navijači su se kupali u zagrebačkom Manduševcu. A taj prizor znači samo jedno - Hrvatska ima ogroman razlog za slavlje. Trg bana Jelačića bio je sinoć na nogama, erupcija emocija kakvu nosi samo nogomet.

"Predivno iskustvo", kazao je Lovro. "Odlična utakmica, svaka čast Modriću, ludilo je bilo!", dodaje.

Više doznajte u prilogu Tee Mihanović.