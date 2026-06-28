Dalić priznao: 'Ja sam kriv, pogrešno sam postavio prve dvije utakmice'

Izbornik Zlatko Dalić sjeo je pred novinare nakon velike pobjede protiv Gane u zadnjoj utakmici grupne faze Svjetskog prvenstva i povratka u bazu reprezentacije. U nastavku donosimo sva pitanja novinara i sve odgovore hrvatskog izbornika.

Kakav je vaš rezime grupne faze?

Cilj je bio proći grupu. Znali smo da će Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak je napravljen, sretan sam što izgledamo sve bolje i bolje. Pobijedili smo i sad je to ono što smo htjeli. Tek sad kreće najvažniji dio, a to je Portugal. Imali smo Englesku kad smo izgubili jer smo poklonili tri gola. Panama, malo grč, malo strah, ali pobjeda, i na kraju Gana i pobjeda. Idemo dalje, okrećemo se Portugalu. Kad prođemo Portugal, onda ćemo pričati što dalje.

Dobro poznajete izbornika Portugala, Martineza. Kako ćete se pripremiti za tu utakmicu?

Imaju odlične igrače, vrhunska reprezentacija. Oni su jedni od favorita za osvajanje. Imaju Ronalda kao što mi imamo Luku. Dobro se poznajemo i bit će teško. Martinez je odličan trener, kvalitetan i neće biti lako. Mi ćemo nastaviti raditi kako smo radili do sada.

Što možete reći o Petru Sučiću?

Imao je jako brzi uspon do reprezentacije i postao je važan član. Igra jako dobro, ima strašnu motoriku, kvalitetu i mentalitet. Osvojio je titulu s Interom, dobar je i u reprezentaciji. Jučer je odigrao jako dobro, zabio je odličan gol, bila je to lopta koja je teško uhvatljiva za golmane.

Nikola Vlašić zabio je za pobjedu.

Nakon dugo vremena došao je zdrav i potpuno spreman. To ga je nagradilo, nije posustao, bio je sve bolji svaki dan. Imao je uspone i padove, ali je imao i dobru sezonu u Torinu. Ima dobar udarac koji je iskoristio jučer i drago mi je zbog njega.

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Rekli ste da ste "bucali" prve dvije utakmice. Imate li jasniju sliku za nokaut-fazu?

Pojasnit ću to bucanje. Engleskoj smo poklonili tri gola, a Panama je bila u grču i pritisku. Nije bilo samopouzdanja kod igrača. Rekao sam im da dobro rade i da imaju kvalitetu, ali da moramo posložiti stvari. Krivo sam postavio prve dvije utakmice, preuzeo odgovornost za lošije nastupe. Cilj je bio da igrači vrate vjeru u sebe. Bili smo dobri i kompaktni protiv Gane, ali nema mjesta euforiji. Napravili smo pravu stvar tek ako prođemo Portugal. Moramo napraviti sve da nitko više ne "buca".

Bilo je lijepo vidjeti podršku navijača nakon utakmice. Kako gledate na sve to?

Zahvaljujem im se na podršci, bilo ih je jako puno, možda čak više nego na Ligi nacija u Rotterdamu. Svugdje su navijači obučeni u naše majice. Poseban je trenutak bio kad se pjevala Moja domovina, to nas je sve još više dignulo. Gdje god dođemo, uvijek nam je odlično. Reprezentacija okuplja hrvatski narod. Hvala svima koji su nas podržali na utakmici, diljem svijeta i u Hrvatskoj.

Kako se priprema za utakmicu mijenja kad dođe nokaut-faza?

Napravit ćemo analizu onoga što slijedi. Imamo tri dana za pripremu, bit će nam dovoljno. Uvijek razmišljamo "što i kako", ali imamo dobar put i ne treba mijenjati puno stvari. Napravit ćemo detaljnu analizu Portugala, znamo se. Svi su zdravi, danas se odmaramo, a sutra nastavljamo s radom.

U vašem mandatu padali su velikani, ali u natjecateljskoj utakmici Hrvatska nikad nije pobijedila Portugal.

Nisam opterećen time, ali ovo je prilika da se sruši ta tradicija. Sad je vrijeme da to popravimo, veliki protivnik i velika utakmica. Ovo će nam biti vrh svega, ako to prođemo, bit ćemo ponosni. Bit će ovo veliki test za nas.

Vaša proslava gola Vlašića bila je emotivna.

Znao sam da je to to, bilo je pred kraj utakmice. Uvijek se trudim suspregnuti emociju, ali i ja sam kao i vi, i ja imam emocije. Kad se dogodi takva stvar, osjetiš olakšanje i da si nešto uspio napraviti.

Opet smo primili gol iz prekida. Ljuti li vas to?

Ljuti me način na koji je došlo do prekida. Nepotreban faul, moramo to popraviti jer nas to košta ispadanja. Čovjek koji je napravio blok bio je u ofsajdu, ali suci nisu to tako tretirali. Ipak, ljuti me ta reakcija prije prekida. Imamo loptu, izgubimo ju i napravimo faul.

Bitka u veznom redu bit će najvažnija.

Upravo tako. Jako su kvalitetni, bit će to ključna stavka. Imaju Vitinhu, Nevesa, Fernandesa... Vidjet ćemo kako ćemo se tomu suprotstaviti, ali to će biti najbitnija stvar na utakmici. Tko pobijedi tu bitku, pobijedit će utakmicu.

Jeste li pratili rezultate uživo? Hrvatska je prvo bila treća, pa prva, pa na kraju druga u skupini.

Nismo pratili to i obazirali se na to, bilo je bitnije ono što se događalo na našoj utakmici. Postojala je opcija da Panama izvuče nešto, ali to nije bilo za očekivati.

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Kako komentirate nastupe Modrića i Perišića?

Ne znam što više reći za njih dvojicu. Fanatični su, borbeni, zalažu se. Perišić je odlično odigrao na lijevom beku, stavio se u službu reprezentacije što nije baš lako. Luka je sve pokazao klizećim startovima na kraju utakmice, bio je sve bolji kako je utakmica odmicala.

Kako vidite Ronalda?

Sve već znamo o njemu, čovjek je zabio 1000 golova i ima kvalitetu. Motor momčadi, uvijek je gladan gola i napada. Ne igra obranu, cijela momčad igra za njega. Jedan od najboljih na svijetu.

Gvardiol je jučer bio na klupi. Kako vratiti njegovo samopouzdanje?

Jasno mu je da ne može tako lako doći u formu. Već smo ga vidjeli na treningu i pričali. Bio bih najsretniji da je u punoj formi, ali je s nama, radi, trenira i ne želim ni na koji način ga obezvrijediti. Nećemo ga izlagati velikom riziku ako nije na 100 posto, procijenit ćemo u kakvom stanju bude.