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NERASKIDIVA VEZA /

Antonija Mišura Sandrić ljubi istog muškarca od tinejdžerskih dana, sada slave 21 godinu ljubavi

Antonija Mišura Sandrić ljubi istog muškarca od tinejdžerskih dana, sada slave 21 godinu ljubavi
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Jedna od najljepših hrvatskih sportašica sa suprugom Markom u braku je 11 godina, dok njihova priča traje impresivnu 21 godinu

10.8.2026.
11:51
Hot.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Bivša hrvatska košarkaška reprezentativka Antonija Mišura Sandrić (38) i njezin suprug Marko Sandrić imaju poseban razlog za slavlje. Par je ovih dana obilježio 11. godišnjicu braka i čak 21 godinu veze, a Antonija je romantične trenutke podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.

„11 godina braka, a 21 godinu da smo zajedno. Volim te“, napisala je uz niz zajedničkih fotografija.

Godišnjicu su proslavili u okolici Šibenika, uz romantičnu vožnju brodom u suton i večeru u mirnom ambijentu uz Krku. Na fotografijama se vidi opuštena atmosfera, a brojne pratitelje posebno je raznježila činjenica da njihova ljubavna priča traje više od dva desetljeća.

‘Rijetke su ovakve ljubavi’

Čestitke su se ubrzo počele nizati u komentarima.

„Čestitam, dragi moji“, „Predivno, želim vam još puno lijepih godina zajedno“ i „Sretna godišnjica, još ih puno dočekali skupa“, samo su neke od poruka koje su dobili.

Jedan je komentar posebno privukao pažnju: „Rijetke su ovakve ljubavi.“

Zajedno još od tinejdžerskih dana

Antonija i Marko poznaju se još od djetinjstva. Odrastali su u istom šibenskom kvartu, živjeli svega stotinjak metara jedno od drugoga, a dodatno ih je povezala košarka kojom su se oboje bavili.

Njihova veza počela je kada su imali oko 17 godina. Antonija je ranije otkrila kako su se često susretali na košarkaškim terenima i zajedničkim putovanjima, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubav.

Iako ih je njezina profesionalna karijera godinama često razdvajala, uspjeli su održati vezu na daljinu. Antonija je igrala u inozemstvu, dok je Marko također bio vezan uz košarku, a jednom je istaknula da su im upravo povjerenje i međusobno poštovanje bili ključ dugogodišnje veze.

Antonija Mišura Sandrić ljubi istog muškarca od tinejdžerskih dana, sada slave 21 godinu ljubavi
Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Danas su roditelji dvoje djece

Nakon dugogodišnje veze par se vjenčao prije 11 godina, a u braku su dobili dvoje djece. Kći Tara rodila se 2020. godine, a sin Noel 2022.

Antonija se nakon završetka profesionalne košarkaške karijere posvetila obiteljskom životu i drugim poslovnim projektima.

Antonija Mišura SandrićGodišnjica BrakaDugogodišnja Veza
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