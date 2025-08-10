Antonija Mišura i suprug Marko proslavili 10. godišnjicu braka: 'U dobru i u zlu'

Hrvatska košarkašica Antonija Mišura Sandrić (36) i njezin suprug Marko obilježili su desetu godišnjicu braka. Tim je povodom 37-godišnja Antonija na Instagramu objavila zajedničku fotografiju uz poruku: „10 godina otkako smo jedno drugom rekli ‘u dobru i zlu’“.

Par se vjenčao 2015. godine u Šibeniku, nakon deset godina veze. U braku su dobili dvoje djece – kćer Taru 2020. godine te sina početkom 2022.

Antonija je profesionalna košarkašica koja igra na pozicijama beka i organizatora igre. Karijeru je započela 2005. u ŽKK Vidici Dalmostan, a potom šest godina igrala za ŽKK Jolly JBS. Nastavila je nastupati za inozemne klubove u Francuskoj, Turskoj, Španjolskoj, Poljskoj i Švedskoj.

Foto: Grgo Jelavic/pixsell

S hrvatskom reprezentacijom osvojila je broncu na Mediteranskim igrama 2009., a nastupila je i na EuroBasketu 2011., Olimpijskim igrama u Londonu 2012. te EuroBasketu 2013. godine.

