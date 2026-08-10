Finale ljeta na jednom od najvećih bajkerskih susreta u Europi - Croatia Bike Week!!!

Osim što je poznata po vrhunskim koncertima u amfiteatru Pula 29 godinu za redom omiljena destinacija bajkera iz svih dijelova svijeta koji se za vrhunac ljeta skupe na jednom od najvećih moto susreta. Croatia Bike Week privlači ne samo mnogobrojne bajkere nego i sve ljubitelje dobrog rock provoda! Finale ljeta dakle Pulu pretvara u grad rocka, mora i motora !!!

TWIN HORN MC domaćin jednog od najvećeg moto susreta u Europi i poznati među bajkerima širom svijeta, a velikom posjetom bajkera na samo finale ljeta zacrtali su Pulu, a i Hrvatsku kao jednu od najomiljenijih destinacija za dobar moto i rock provod.

Lokacija smještena u bivšoj vojrni Vallelunga uz samu obalu mora jedna je od najatraktivnijih festivalskih destinacija u Europi a, gdje je lani bilo na desetke tisuća ljudi. Omiljeni kamp svih posjetitelja svake godine se proširuje uz samu obalu i u borovu šumu. Jer Vallelunga je destinacija koja spaja i more i atraktivan provod sa dobrim rock svirkama, odličnom gastro ponudom na samoj lokaciji i velikim bike i rock sajmom.

Program je zamišljen kao ljetni rock moto odmor i počinje već od srijede 26.8.2026, no finale je naravno planirano za četvrtak, petak i subotu 27,28. i 29.8.2026! Lani se na tisuće motora slilo Pulskim ulicama pokazujući još jednom koliko je sam događaj atraktivan za sve ljubitelje motora i dobrog provoda, ali i sve one koji žele biti dio ove dobre atmosfere.

Foto: Promo

Foto: Promo

Kamp se počinje puniti već početkom tjedna da bi za vikend bio ispunjena bajkerima iz Europe, regije svijeta. ! U subotu nas čeka veliko finale sa najvećim defileom na ovim prostorima od nekoliko tisuća motora.

Organizatori, članovi moto kluba TWIN HORN MC svake godine dodatno proširuju lokaciju i uređuju, te je pune dodatnim sadržajima kako bi svi iz Pule ponijeli nezaboravnu bike i rock razglednicu. Uz koncerte, gastro ponudu tu je Stunt show u režiji virtuoza Dejana Špoljara i njegovog tima, koji je uvijek iznova oduševljavao prisutne. I ove godine sve posjetitelje očekuju atraktivne vratolomije na motorima.

Foto: Promo

Foto: Promo

Uz štandove s moto opremom smjestili su se na Vallelungi lani i oni na kojima su se mogli degustirati i kupiti ponajbolji certificirani etno i gastro proizvodi po kojima je Istra nadaleko poznata, kao na primjer malvazija, teran, maslinovo ulje, tartufi, češnjak, kobasice od boškarina i slično. U ponudi hrane, što kod nas na susretima i nije baš uobičajeno, uz klasične ćevape i ražnjiće nudio se, šugo i njoki, nekoliko vrsta burgera, vege prehrana i još mnogo toga. A ono što je mnoge iznenadilo i najbolja pizza iz krušnih peći koju ste ikada mogli probati.

Uz odličnu gastro ponudu ove godine očekuje se najveći broj izlagača (velik broj iz inozemstva) sa moto, rock opremom, odjećom, nakitom suvenirima, pa se mnogi posjetitelji mogu opremiti sa odličnim kožnjakom, torbama, moto i rock nakitom-nečim što nećete naći u trgovinama.

Svi su dani programski bogati ali izdvajamo najprije četvrtak 27.8.2026 kada nastupa Opća opasnost! Subota je kao i obično programski i prosvjetiteljski najbogatija.

U 14h počinje izložba i okupljanje oldtimera koji će se i ove godine pridružiti velikom defileu koji kreće od 16 sati. Lani je u zajedničku vožnju Pulom krenulo na tisuće motora poslavši nikad atraktivniju moto turističku razglednicu. Kolona nije bilo kraja a oduševljeni Puležani i turisti mahali su bajkerima i mnogi se slikali ispred arene, gdje inače stanu.

Custom show je dio programa tijekom kojeg se već tradicionalno na ovoj manifestaciji odabiru najbolje prerađeni motocikli i trokolice. Prijavljenih je bilo i lani mnogo. Birali su se najbolji u nekoliko kategorija te su pobjednici nagrađeni nagradama i peharima. Ove godine se očekuje najbogatiji custom show do sada.

Nakon sjajnog izdanja prošle godine, ove godine organizatori pripremaju još prošireniji prostor sa najvećim brojem štandova, najbogatiji custom show i odličan program!

Ovogodišnji Croatia Bike Week održat će se od 26. kolovoza do 29. kolovoza na staroj lokaciji, pulskoj Vallelungi, u organizaciji TWIN HORN MC.

Na 29. izdanje četverodnevne bikerske fešte stižu mnogi rock bendovi, a ovoga puta program je više orijentiran stranoj rock glazbi pa ćemo vidjeti svirke posvećene poznatim svjetskim rock bendovima. Bit će tu i izložba oldtimera, tradicionalni defile ulicama Pule, moto i sexy show i još mnogo, mnogo toga. Ove godine čeka vas i veliki broj bendova, najveći do sada a predvode je Opća opasnost sa novim vokalom Zoranom Mišićem te europska Depp Prurple atrakcija cure iz Londona, Pariza i Udina okupljene u band Strange Kind of Women, tribute to Deep Purple.

Foto: Promo

Foto: Promo

Program 29. Croatia Bike Weeka:

Foto: Promo

Ono što ovaj ljetni rock tjedan motora nadaleko poznat i u svijetu čini atraktivnim je posebna ljetna rock „vibra“, susreti i druženja, a mnogi svoje godišnje odmore upravo planiraju po Croatia Bike Weeku koji se organizacijski pokazao kao dobitna kombinacija ljetovanja i dobrog provoda.

Foto: Promo

Foto: Promo

Za srijedu je ulaz je besplatan, a ulaznice za koncerte u petak i subotu možete nabaviti po cijeni od 10 eura na ulazu za oba dana festivala, bajkerima (osim skutera) je ulaz besplatan!

Ulaz električnim romobilima neće biti dopušten.

Svake godine sve je veći interes za Croatia Bike Week,pa vam i ove godine možemo samo sugerirati da finale ljeta provedete na jednom od najvećih festivala na ovim prostorima i ne propustite biti dio odlične bike&rock atmosfere.

Foto: Promo

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