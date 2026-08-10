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POZIRALA GOLA /

Skinula se i zapalila Instagram: Razodjevena Emily Ratajkowski oduševila prizorima s ljetovanja

Skinula se i zapalila Instagram: Razodjevena Emily Ratajkowski oduševila prizorima s ljetovanja
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Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Manekenka Emily Ratajkowsky u kratkom je vremenu skupila pola milijuna lajkova objaveći seriju slika s odmora u Grčkoj na kojima nosi malo ili nimalo odjeće

10.8.2026.
11:50
Hot.hr
Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia
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Američka manekenka i model Emily Ratajkowsky (35) sa svojim je obožavateljima podijelila galeriju fotografija s ljetovanja u Grčkoj. Jedna od najljepših žena na svijetu pozirala je u badiću, a fotografija koja je svima privukla pažnju bila je ona na kojoj je u potpunosti gola, a prekriva ju samo čaša vina.

Uz galeriju je objavila i video u kojem pleše u bikiniju, a objava je prikupila više od pola milijuna lajkova.  Neki su pratitelji komentirali njezino plesanje na brodu u Sredozemnom moru, a većina je na objavu reagirala pozitivno. "Nema ljeta bez tvojih ljetnih objava", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi poručio: "Obožavam Emily na odmoru." Obožavatelji su poslali i poruke poput "Curo, uživaj u životu!", dok su brojni pratitelji ostavljali emotikone sa srcima u očima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)

Emily Ratajkowski proslavila se pojavom u spotu Robina Thickea (49) za pjesmu „Blurred Lines“, a od tada je redovito u središtu javnosti. Njezine objave na Instagramu često privlače veliku pažnju, a ondje je prati čak 27,7 milijuna ljudi. 

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