Skinula se i zapalila Instagram: Razodjevena Emily Ratajkowski oduševila prizorima s ljetovanja

Američka manekenka i model Emily Ratajkowsky (35) sa svojim je obožavateljima podijelila galeriju fotografija s ljetovanja u Grčkoj. Jedna od najljepših žena na svijetu pozirala je u badiću, a fotografija koja je svima privukla pažnju bila je ona na kojoj je u potpunosti gola, a prekriva ju samo čaša vina.

Uz galeriju je objavila i video u kojem pleše u bikiniju, a objava je prikupila više od pola milijuna lajkova. Neki su pratitelji komentirali njezino plesanje na brodu u Sredozemnom moru, a većina je na objavu reagirala pozitivno. "Nema ljeta bez tvojih ljetnih objava", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi poručio: "Obožavam Emily na odmoru." Obožavatelji su poslali i poruke poput "Curo, uživaj u životu!", dok su brojni pratitelji ostavljali emotikone sa srcima u očima.

Emily Ratajkowski proslavila se pojavom u spotu Robina Thickea (49) za pjesmu „Blurred Lines“, a od tada je redovito u središtu javnosti. Njezine objave na Instagramu često privlače veliku pažnju, a ondje je prati čak 27,7 milijuna ljudi.