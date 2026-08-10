'Svjesni su u Hajduku da ne mogu konkurirati Dinamu. Moraju shvatiti jednu bitnu stvar'

Početak nove sezone SuperSport HNL-a donio je iznenađujuće dobar start Osijeka te slabije rezultate Hajduka, koji je u nedjelju opet kiksao u prvenstvu remiziravši s Istrom na Poljudu 2-2. Za Net.hr prva dva kola SHNL-a i stanje u Osijeku i Hajduku s kojima je i igrački, a s nekim i trenerski vezan, komentira iskusni nogometni stručnjak Branko Karačić.

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Nakon turbulentne prošle sezone i mnogo nepoznanica uoči nove, Osijek je hrvatsko nogometno prvenstvo otvorio s dvije pobjede na dva gostovanja, uz fantastičnu gol razliku 8-1.

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'Osijek me ugodno iznenadio. Imaju sad potreban mir u kući'

Kako komentirate ulazak Osijeka u sezonu? S obzirom na prošlogodišnje turbulencije, ovo je ugodno iznenađenje...

"Svi su se na neki način bojali i strahovali, i ja sam u najavi kako će izgledati Osijek zbog raznoraznih turbulencija u klubu, loših prošlosezonskih igara i rezultata. Sigurno je ugodno iznenađenje što su na dva gostovanja, protiv relativno slabijih protivnika, došli do dvije velike pobjede koja će im olakšati nastavak sezone", priča Branko Karačić.

Svi u Splitu i Dalmaciji, od kluba do navijača, moraju ipak biti realni. Na brzinu se ne može osvojiti titula. Za stvaranje momčadi koja to može treba vremena i strpljenja. Branko Karačić za Net.hr.

Što ovaj Osijek ima u odnosu na prošlosezonski Osijek?

"Jednu kompaktnost, jednu mladost, jednu želju za kudikamo nešto kvalitetnijim igarama. Nakon kvalitetnih igara mislim da su došli do rezultata. Međutim, još je rano prognozirati koji je njihov domet. Mladost Osijeka je vrlo kvalitetna, izvedba i zadnje linije Osječana na čelu s Malenicom. Srednji red vrlo kvalitetno djeluje s Bukvićem, s mladim Vrbančićem koji se na neki način pokazuje kao dirigent njihove igre i znamo da imaju vrlo neugodne unaprijed igrače od Omerovića do Jakupovića i novoga igrača, do sada nama nepoznatog Leona iz Meksika. Potentan je igrač željan dokazivanja. Ne da protivničkoj obrani ni malo da predahne i to je sigurno jedna budućnost ako se sve bude na neki način dobro odvijalo u postizanju dobrih rezultata. Prerano je još govoriti hoće li dostići nivo Miereza. Miereza je vrlo teško dostići, ali je olakšanje za klub što je Leon u momčadi, što imaju takvog nogometaša u svojim redovima."

Može li Osijek nastaviti u istom tonu i u narednom dijelu sezone protiv jačih momčadi?

"Vrlo teško je to reći, ali mogu reći samo da su igrali prva dva kola protiv Gorice, gdje me je Gorica neugodno iznenadila. Poznavajući njihov roster, Gorici su dva-tri vrlo kvalitetna igrača napustila momčad i to se osjetilo već na prvoj utakmici. Radi se o Prširu, Pozi i Trontelju. mislim da su to tri ključna igrača i da Gorica ne djeluje dobro bez njih. Osijek je to iskoristio. Rudeš sam očekivao da će biti kudikamo kvalitetniji na startu prvenstva, pogotovo kada se igra doma, ali čini mi se da smo preveliki bili optimisti. I to su ta dva rezultata koje su Osijeku donijela na neki način jedno bogatstvo. Šest bodova, gol razlika strašno dobra 8-1, imaju mir u kući što bi im trebao biti zalog za jednu dobru sezonu, nakon strahovanja i od strane mene i svih kojim je stalo do NK Osijek. Izuzetno sam sretan da je Osijek krenuo uzlaznom putanjom. Želim im svu sreću."

'Hajduk nije djelovao dobro, Istra je zasluženo došla do boda'

Prebacimo se na Hajduk. Remi protiv Istre na Poljudu, gol Istre u 95. za 2-2, sigurno nije ono čemu su se nadali. Dva kola, samo jedan osvojeni bod Bilih.

"Hajduk je protiv Istre djelovao jako dobro u prvom dijelu, mislim da su zaslužili još bolji rezultat nego onaj s kojim su otišli na odmor. U drugom dijelu Hajduk nije djelovao dobro, rastrgano, nemoćno. Trener Garcia je promijenio četiri-pet igrača, međutim, to nije bilo dovoljno za utakmicu koju su namjeravali dobiti. Mislim da je na kraju Istra zasluženo došla do boda. Sigurno nesreća za Hajduk, u zadnjoj minuti, tj. sudačkoj nadoknadi, u 95., da su dobili pogodak za jedno veliko razočarenje svih koji vole Hajduk. Istra je pokazala jednu mladost, jednu energiju, energičnost i želju za dokazivanjem, što je na kraju zasluženo osvojila i taj bod."

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Koja je razlika igranja u Europi i u hrvatskom prvenstvu? Vidimo da Hajduk ima dosta oscilacija.

"Teško je donijeti pravi zaključak na to vaše pitanje. Znamo da Hajduk ima puno oscilacija u igri i u rezultatima. Od ispadanja iz Europske lige, sada igraju kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Ipak su tu slabiji protivnici i rekao bih put ka oporavku nakon jučerašnjeg negativnog rezultata. Očekujem da će dobiti i da će djelovati kvalitetnije u Konferencijskoj ligi."

'Nejasna situacija na relaciji Garcia - klub - Livaja odavno je trebala biti riješena'

Marko Livaja je opet ušao s klupe i zabio. Garcia i Livaja, opet sve isto. Garcia ga stavi na klupu, ovaj uđe i postigne gol.

"Vrlo je teško to komentirati. Ne znamo što se događa na relaciji trener - klub - Livaja. To vam oni jedino mogu odgovoriti. Ono što smatram je da ta nejasna situacija je treba biti riješena i mi odavde ne možemo komentirati. Ne znamo točno što se događa."

Klub ima velike ambicije, Hajduk želi biti prvi, a svake sezone u pripremnom dijelu drastično promijeni momčad i kreće ispočetka. Puca li si Hajduk, pod navodnicima, sam sebi "u nogu"?

"Sigurno je veliki pritisak Hajdukovih navijača da konačno osvoje titulu. Mislim da je nogometni klub Hajduk krenuo putem davanja najčešće šanse mladim, a samim tim i potencijalno dobrim igračima. Ne može se na brzinu osvojiti titula samo s mladim, potencijalno dobrim igračima, ali Hajduk je odredio taj put davanja šanse mladim igračima i smatram da je to jedan težak, ali u konačnici i dobar put."

Je li Hajduk možda previše fokusiran na lov za Dinamom i titulom, a premalo na stvaranje momčadi?

"Mislim da ste to dosta dobro rekli. Mislim da je Hajduk svjestan da ne može ući u konkurenciju s Dinamom za titulu prvaka. Oni idu vjerojatno tim putem, kao što sam maloprije rekao, davanje šanse velikom broju mladih igrača, što je pokazao i početak ovoga prvenstva. Smatram da je taj put koji su zacrtali ispravan put. Vidjet ćemo do kuda će ih taj san i borba za rezultat dovesti. Svi u Splitu i Dalmaciji, od kluba do navijača, moraju biti ipak realni. Ponavljam, na brzinu se ne može osvojiti titula. Za stvaranje momčadi koja to može treba vremena i strpljenja."

Na kraju, Karačić upozorava da je prerano za bilo kakve zaključke.

"Teško je prognozirati nakon dva kola. Sada Osijek, Lokomotiva i Varaždin imaju šest bodova. Što bi sada trebali reći, da će prvak biti jedan od ta tri kluba? Ili sada, kao što su rekli, Hajduk izgubi u Varaždinu, odigra neodlučeno u Splitu protiv Istre i da će ispasti iz lige? Ne može se tako gledati", zaključuje Branko Karačić.