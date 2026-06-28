Philadelphia nikad neće zaboraviti Vatrene! 'Ova ekipa ima dečke koji se bacaju na glavu'

LUDNICA NAKON GANE /

Drugom pobjedom Vatreni su sinoć osvojili drugo mjesto u skupini te ušli u 16-inu finala Svjetskog prvenstva. S 2-1 smo pobijedili Ganu uz podršku tisuća navijača u Philadelphiji koja će crveno bijele kvadratiće još dugo pamtiti.

Sve ono što se događalo na stadionu još se dugo proživljavalo oko njega.

"Ova ekipa ima srce, ova ekipa ima lidera, ova ekipa ima dečke koji se bacaju na glavu. Ova ekipa je pokazala kako se reagira na taj izjednačujući gol. To je jedno srce i nešto što nema velika većina reprezentacija", kazao je hrvatski navijač Slaven.

I Mateo je prepun dojmova nakon trijumfa Vatrenih. "Najljepši dan u životu, atmosfera predivna, kartu nisam platio, bio sam na stadionu, 10/10 iskustvo, prelijep dan." Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.