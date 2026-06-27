Patrick je stigao iz Gane, oženio Hrvaticu i postao 'boem u duši': Evo za koga navija večeras

Pronašli smo Ganca koji u Zagrebu igra nogomet, a postao je i hrvatski zet. Otkrio nam je što najviše voli u životu u Hrvatskoj, ali i za koga će večeras navijati.

Nakon sedam godina u Lijepoj Našoj, Hrvatska je postala dom za Patricka Juniora Oseja Kessea, nogometaša iz Gane. Večeras će, kaže, navijati za obje reprezentacije.

"Spreman sam za bitku. S obzirom na to da se Gana već kvalificirala, nadam se da će neriješen rezultat biti dovoljan za obje zemlje", kaže Patrick.

U Hrvatskoj se i zaljubio. Nakon šest godina veze sa svojom Lucijom, postao je hrvatski zet. Utakmicu će pratiti s njezinom obitelji i prijateljima u Varaždinu.

Osim ljubavi, nogometna karijera dala mu je i prijatelje. S Markom i Karlom Ivanovićem igrao je u NK Dubravi.

"Dobar čovjek, naš pjevač. U svlačionici je bio glavni za zabavu", kaže Marko, a Karlo dodaje: "Patrick je super dečko, kvalitetan dečko. Pravi Dubravaš".

Trenutačno igra u NK Metalcu u Sisku, a Hrvatsku je zavolio zbog ljudi koji su ga, kaže, prihvatili kao svog.

"Moje najdraže jelo je gulaš. Jako volim gulaš. Sviđa mi se i hrvatska glazba", kaže Patrick.

Najdraži pjevač mu je, kaže, Dražen Zečić, a najdraža pjesma – "Boem u duši". Od hrvatskih je nogometaša naučio mnogo toga, a posebno kako biti – baš to – boem.

"Posebno nakon utakmice. Oni jako uživaju nakon utakmice, a u Gani nije tako. Prvo sam naučio ružne riječi, a onda sam naučio i dobre. Nije bilo teško jer uvijek slušam muziku i gledam RTL Kockicu", kaže Patrick, koji često pjeva i na TikToku.

Najdraži su mu nogometaši Joško Gvardiol i Luka Modrić – a iako živi u Zagrebu, kaže, voli i Hajduk i Marka Livaju. Bio je i na dočeku brončanih Vatrenih 2022. godine. Atmosfera u Gani kada se igra nogomet, priča nam Patrick, slična je onoj u Hrvatskoj. Iz Gane su nam se javili njegov brat i prijatelji.

"Dobar dan dragim Hrvatima! Vi imate dobre igrače. Imate Perišića, Modrića, ali mi Ganci imamo mlađe dečke", kaže nam Patrickov brat Obeng Amankwaah.

"Hrvatska ima najbolje igrače na svijetu, ali mi Ganci podržavamo našu ekipu. Nadamo se da ćemo pobijediti danas. Bit će 1:0", kaže nam Patrickov prijatelj iz Gane Scholfield Osei Bonsu Collins.

Pobijedila Hrvatska ili Gana Patrick će svakako slaviti, onako kako najbolje zna, pjesmom.