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'GANA IGRA NOGOMET' /

Što Hrvati očekuju od ključne utakmice? Ima tu svega: 'Ako se ne probudimo...'

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: 'Koji rezultat očekujete protiv Gane?'

26.6.2026.
17:20
RTL Danas
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Hrvatska nogometna reprezentacija kreće na put prema Philadelphiji, gdje sutra igra protiv Gane. Prije polaska Vatreni su odradili posljednji trening u svojoj američkoj bazi. S momčadi na zagrijavanju nije bio Martin Erlić zbog problema s petom.

Hrvatska je na trećem mjestu u skupini s tri boda. Ima bod manje od vodeće Engleske i Gane, dok je Panama ispala sa Svjetskog prvenstva.

Izbornik Zlatko Dalić ponovno bi mogao mijenjati početnu postavu za posljednju utakmicu grupne faze. Upitno je tko će biti u napadu.

"Što se tiče Gane kao reprezentacije, mislim da su jako opasni u tranziciji. Brane se u bloku, nekada u nižem bloku, i onda u toj tranziciji, ako se lopta ne uzme odmah, mogu biti jako opasni", rekao je reprezentativac Joško Gvardiol.

"Pobjeda protiv Paname nam je sigurno dala vjetar u leđa. Očekuje nas zadnja utakmica protiv Gane u kojoj se također moramo pripremiti i biti na maksimalnoj razini jer su i oni pokazali da imaju svoje kvalitete. Ključni su strpljenje, ograničavanje njihovih kontri i što manje grešaka", rekao je reprezentativac Nikola Moro.

Pitali smo i vas

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Koji rezultat očekujete protiv Gane?"

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Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Tema DanaPitamo VasZlatko Dalić
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