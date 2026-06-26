Što Hrvati očekuju od ključne utakmice? Ima tu svega: 'Ako se ne probudimo...'
U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: 'Koji rezultat očekujete protiv Gane?'
Hrvatska nogometna reprezentacija kreće na put prema Philadelphiji, gdje sutra igra protiv Gane. Prije polaska Vatreni su odradili posljednji trening u svojoj američkoj bazi. S momčadi na zagrijavanju nije bio Martin Erlić zbog problema s petom.
Hrvatska je na trećem mjestu u skupini s tri boda. Ima bod manje od vodeće Engleske i Gane, dok je Panama ispala sa Svjetskog prvenstva.
Izbornik Zlatko Dalić ponovno bi mogao mijenjati početnu postavu za posljednju utakmicu grupne faze. Upitno je tko će biti u napadu.
"Što se tiče Gane kao reprezentacije, mislim da su jako opasni u tranziciji. Brane se u bloku, nekada u nižem bloku, i onda u toj tranziciji, ako se lopta ne uzme odmah, mogu biti jako opasni", rekao je reprezentativac Joško Gvardiol.
"Pobjeda protiv Paname nam je sigurno dala vjetar u leđa. Očekuje nas zadnja utakmica protiv Gane u kojoj se također moramo pripremiti i biti na maksimalnoj razini jer su i oni pokazali da imaju svoje kvalitete. Ključni su strpljenje, ograničavanje njihovih kontri i što manje grešaka", rekao je reprezentativac Nikola Moro.
Pitali smo i vas
U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Koji rezultat očekujete protiv Gane?"
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