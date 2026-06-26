Što Hrvati očekuju od ključne utakmice? Ima tu svega: 'Ako se ne probudimo...'

Hrvatska nogometna reprezentacija kreće na put prema Philadelphiji, gdje sutra igra protiv Gane. Prije polaska Vatreni su odradili posljednji trening u svojoj američkoj bazi. S momčadi na zagrijavanju nije bio Martin Erlić zbog problema s petom.

Hrvatska je na trećem mjestu u skupini s tri boda. Ima bod manje od vodeće Engleske i Gane, dok je Panama ispala sa Svjetskog prvenstva.

Izbornik Zlatko Dalić ponovno bi mogao mijenjati početnu postavu za posljednju utakmicu grupne faze. Upitno je tko će biti u napadu.

"Što se tiče Gane kao reprezentacije, mislim da su jako opasni u tranziciji. Brane se u bloku, nekada u nižem bloku, i onda u toj tranziciji, ako se lopta ne uzme odmah, mogu biti jako opasni", rekao je reprezentativac Joško Gvardiol.

"Pobjeda protiv Paname nam je sigurno dala vjetar u leđa. Očekuje nas zadnja utakmica protiv Gane u kojoj se također moramo pripremiti i biti na maksimalnoj razini jer su i oni pokazali da imaju svoje kvalitete. Ključni su strpljenje, ograničavanje njihovih kontri i što manje grešaka", rekao je reprezentativac Nikola Moro.

Pitali smo i vas

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Koji rezultat očekujete protiv Gane?"

Evo nekih vaših odgovora: "Gana igra nogomet, za razliku od nas. Ako se ne probudimo, ništa ne očekujem", smatra Silvija Sanić. "Očekujem pobjedu Vatrenih! Susjedi, uz vas smo", poručio je Anel Maslan. "Bit će neriješeno", komentirala je Draga Crnojević. "Ako dečki budu dali svoj maksimum, onda bi i rezultat trebao biti pozitivan", zaključio je Dejan Durtović.

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