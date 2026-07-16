Stručnjak upozorio na zabrinjavajući problem za Hrvate: 'Zaključak je puno gori!'

Ako trebate na kardiološku kontrolu u Bjelovaru, na red ćete u svibnju 2029. godine, jer čeka se 1034 dana. Za kolonoskopiju u Sisku red je od 600 dana, a na ultrazvuk dojke u Karlovcu stići ćete već za 522 dana.

Pokazala je to analiza gotovo 10 tisuća javno objavljenih listi čekanja, koju je napravio jedan IT poduzetnik, isti onaj koji je analizirao 1,6 milijuna recenzija na Bookingu i Googleu pa zaključio da se gosti najviše u Hrvatskoj žale na cijene u restoranima.

U RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić rezultate istraživanja predstavio je IT stručnjak Ivan Ivanković.

Krenimo prvo s listama čekanja, napisali ste da je zaključak gori nego što ste mislili...

Pa da, zaključak je da najduže čekamo na pretrage vezane uz bolesti od kojih ljudi najviše umiru. To su prvenstveno kardiološke pretrage, poput ultrazvuka srca, zatim dijabetološke pretrage i slični pregledi.

Ogromne su razlike između gradovima i bolnica, negdje se čeka sedam, a negdje 550 dana.

To je meni bilo jedno od najvećih iznenađenja. Pacijent koji dobije termin često ne zna da istu pretragu može puno brže obaviti u drugoj bolnici. Ako se provoza 50 kilometara do drugog grada, možda će doći na red puno ranije.

Kad su u pitanju prioritetne uputnice, država jamči pregled unutar sedam dana, je li doista tako?

Država to jamči, međutim u praksi se to najčešće ne događa. U čak 79 posto lista čekanja taj se rok probija i čeka se više od 14 dana.

Zanimljivo mi je što ste napisali, ako je netko potvrđeni onkološki bolesnik, stiže na red odmah. Žena koja je napipala kvržicu na dojci, mora čekati 522 dana...

Nažalost, to je često tako. Dakle, sustav nije postavljen onako kako bi trebao biti.

Što želite postići ovom analizom, odnosno što bi se trebalo promijeniti?

Prvo sam se igrao s AI-em kako bih shvatio kako funkcionira. Kad sam vidio ova iznenađenja i probleme, odlučio sam ih objaviti da ih vide i drugi. Nismo stali samo na tome, nego smo napravili i portal na kojem ljudi mogu pronaći gdje iste pretrage mogu obaviti puno brže.

Mislite da bi javno trebalo objavljivati podatke...

Točno. Moramo javno objavljivati podatke, ali i mjeriti ono što objavimo. Treba provjeravati dolaze li pacijenti zaista na red u rokovima koji su navedeni.

Vidjela sam da ste rekli da druge zemlje to rade redovito, svaki tjedan...

Točno. Međutim, kod nas se često događa da liste čekanja pokazuju jedan rok, a kada pacijent nazove ili pošalje e-mail, dobije termin koji je znatno kasniji. Zato takve podatke treba i kontinuirano pratiti.

Napravili ste to uz pomoć AI, koliko dugo Vam je trebalo?

Za obradu podataka, njihovo preuzimanje i razvoj sustava trebalo bi nekoliko tjedana rada. Uz pomoć AI-ja cijela analiza, obrada lista čekanja i izrada portala trajali su jedan do dva dana.

Napravili ste još jednu jako zanimljivu stvar, također uz pomoć umjetne inteligencije. Ovdje ste analizirali još više toga, milijun i 600 tisuća recenzija korisnika...

Točno. Riječ je o velikoj analizi korisničkog iskustva turista u Hrvatskoj. Htio sam provjeriti kakav dojam Hrvatska ostavlja na turiste i usporediti ga s našim glavnim konkurentskim destinacijama na Mediteranu.

Rekli ste mi da je količina teksta koju ste analizirali, kolika?

Analizirali smo 1,6 milijuna recenzija. Kada se to pretvori u količinu teksta, riječ je o otprilike 350 kompleta svih knjiga o Harryju Potteru. To su milijuni riječi koje je AI obradio, klasificirao i pretvorio u statističke pokazatelje.

Kažete, ljudi se najviše žale na cijene u restoranima.

Da. Hrvatska je na neslavnom vrhu po broju recenzija u kojima turisti kažu da je bilo skuplje nego što su očekivali ili da vrijednost za novac nije opravdala njihova očekivanja.

Međutim, ne za smještaj, jer to vjerojatno već znaju koliko će platiti ili znaju što ih čeka.

Upravo tako. Smještaj se najčešće rezervira unaprijed pa ljudi znaju koliki će biti trošak. Problem su svakodnevni izdaci – restorani, kafići, ležaljke, sladoled i slične stvari.

Analizirali ste ukupno pet zemalja. Riječ 'preskupo' se najviše pojavljuje u kontekstu Hrvatske. Koje su druge zemlje bile?

Grčka, Italija, Španjolska i Turska.

Napisali ste: "Voda je hrvatski mali skandal", ljudi se žale na cijenu kave, vode, Aperola…

Točno. Cijena vode jedna je od najčešćih pritužbi jer je kod nas znatno viša nego u drugim mediteranskim zemljama. Isto vrijedi i za Aperol.

Da, i cijena aperola koja je znatno skuplja – u Veneciji košta 5 eura, kod nas košta 15 eura. To se jasno vidi iz Vaše analize.

Da. Mislim da bismo trebali naučiti raditi jeftiniji Aperol.

"Tko nas apsolutno najviše voli?" – Srbi. "Nijedan narod koji ljetuje na Mediteranu ne voli nijednu zemlju kao Srbi Hrvatsku", pokazuje analiza.

Točno. Od svih kombinacija nacionalnosti u analiziranih pet zemalja, upravo Srbi Hrvatskoj daju najviše ocjene.

U Grčkoj gosti prvo hvale ljude. U Hrvatskoj lokaciju. Nismo tako gostoljubivi kao što mislimo.

Kada pogledamo recenzije za Hrvatsku, najčešće se ističe lokacija, a zatim usluga. U Grčkoj je obrnuto – u svakoj trećoj recenziji prvo se pohvale domaćini i usluga, a tek nakon toga lokacija.

Što je Vama bilo najzanimljivije od ovih milijun i 600 tisuća reviews?

Najzanimljivije mi je bilo vidjeti da AI doista može obraditi ovako velike količine podataka. Nisam inženjer i ne znam napraviti takav sustav, ali AI ga je izradio, analizirao podatke, radio dva dana i dvije noći, a ja sam ga usmjeravao. Mislim da je ono što danas možemo napraviti zajedno s umjetnom inteligencijom zaista fascinantno.

Nadam se da će netko čuti ove Vaše zaključke, jer ljudi se žale na cijene, a ove stvari su vrlo konkretne, s tim se može puno raditi dalje.

Postoje male stvari koje mogu napraviti veliku promjenu.

Hvala Vam puno na ovim analizama koje ste napravili. Što slijedi?

Slijedi još jedna analiza o turizmu.