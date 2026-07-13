Direktor HTZ o podbačaju na početku sezone: 'Pred nama je borba za svakog gosta'

Iako je Hrvatska u lipnju zabilježila pad dolazaka i noćenja turista u odnosu na prošlu godinu, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić za RTL Danas komentirao je da nema razloga za zabrinutost.

Ističe kako je slabiji lipanj bio očekivan zbog drukčijeg rasporeda blagdana i školskih praznika na ključnim emitivnim tržištima.

"Najavljivali smo da će lipanj biti nešto slabiji u odnosu na prošlu godinu upravo zbog drukčijeg rasporeda blagdana i školskih praznika na nekim tržištima. Kada gledamo kumulativne rezultate, što je najvažniji pokazatelj, ponovili smo rezultate prošlogodišnje predsezone, koja je bila rekordna. Zato nema razloga za zabrinutost, nego za zadovoljstvo", rekao je Staničić.

Dodao je kako je turistička sezona već ušla u srpanj te da su prvi pokazatelji ohrabrujući.

'Hrvatska nije ni preskupa ni jeftina'

Govoreći o cijenama, koje brojni turisti i dalje ističu kao problem, Staničić smatra da Hrvatsku ne treba promatrati isključivo kroz razinu cijena.

"Hrvatska nije ni preskupa ni jeftina. Važno je govoriti o vrijednosti za novac, odnosno o tome da gost za određenu cijenu dobije odgovarajuću kvalitetu. Tržište regulira cijene, a drago mi je da je velik dio turističkog sektora odgovorio na apele i prilagodio ih potražnji", rekao je.

Naglasio je i kako je ove godine posebno izražen trend rezervacija u posljednji trenutak.

"Ljudi se sve češće u posljednjem trenutku odlučuju za destinaciju, a upravo je cijena jedan od ključnih faktora pri odabiru", rekao je.

Gosti uspoređuju cijene u trgovinama

Komentirajući pritužbe stranih gostiju na cijene u trgovinama, Staničić je rekao da velik broj turista u Hrvatskoj boravi u privatnom smještaju, zbog čega redovito kupuju u trgovinama i uspoređuju cijene s onima u svojim zemljama.

"Kada uspoređuju cijene u Hrvatskoj s istim trgovačkim lancima u svojim državama, vide da su kod nas neke stvari skuplje. Zato svi u turističkom lancu moramo biti fleksibilni u formiranju cijena", poručio je.

Na pitanje zašto su upravo privatni smještaj i kampovi zabilježili slabije rezultate u lipnju, Staničić ponovno ističe kalendar blagdana i školskih praznika na tržištima poput Njemačke i Austrije.

Ipak, vjeruje da će se rezultati vrlo brzo izjednačiti.

"Već sada u srpnju bilježimo više dolazaka nego prošle godine. Godina traje 12 mjeseci i rezultate treba promatrati na kraju glavnog dijela sezone", rekao je.

'Pred nama je borba za svakog gosta'

Osvrnuo se i na tvrdnje dijela iznajmljivača da ne mogu dodatno snižavati cijene zbog povećanih troškova i novih nameta.

"Sve što Vlada radi kroz stratešku turističku politiku usmjereno je na dugoročnu održivost turizma. Hrvatski turizam mora se razvijati održivo, a jedan od najvećih izazova upravo je postojeća struktura smještajnih kapaciteta", rekao je.

Prema prvim, neslužbenim podacima, u prvih devet dana srpnja ostvareno je oko dva posto više turističkih dolazaka nego u istom razdoblju prošle godine.

"Booking je dobar, a prema informacijama s terena očekuje nas borba za svakog gosta u vrhuncu sezone. Vjerujem da ćemo odgovoriti svim izazovima i na kraju imati još jednu dobru turističku godinu", zaključio je Staničić.