Objavljeni novi turistički rezultati: Evo odakle je stiglo najviše turista u Hrvatsku

U Hrvatskoj je od početka godine do kraja lipnja ostvareno više od 7,6 milijuna turističkih dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je na razini rezultata iz istog razdoblja prošle godine, pokazuju podaci sustava eVisitor, koji obuhvaća turistički promet u komercijalnom i nekomercijalnom smještaju te nautičkom charteru putem sustava eCrew.

Na Jadranu je ostvareno 27,1 milijun noćenja, čime je zadržana prošlogodišnja razina prometa, dok je na kontinentu, uključujući Grad Zagreb, zabilježeno 2,4 milijuna noćenja, što predstavlja rast od jedan posto u odnosu na prvo polugodište prošle godine.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, istaknuvši da su oni postignuti unatoč izazovnim geopolitičkim okolnostima i poremećajima na turističkom tržištu.

Foto: HTZ

"S obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima zadovoljni smo rezultatima ostvarenima u prvoj polovici godine, koji su na razini prošlogodišnjih. Prema podacima Eurostata za prvo tromjesečje, Hrvatska je četvrta destinacija u Europi po ostvarenim noćenjima, ostavivši iza sebe konkurente poput Grčke, Španjolske, Italije i Portugala. Svoje promotivne aktivnosti prilagodili smo aktualnoj situaciji i izazovima s kojima se suočavamo, što je polučilo dobre rezultate. Vjerujemo da ćemo, uz pametnu cjenovnu politiku, uspješno odraditi i ovo drugo poluvrijeme, glavni dio turističke godine i posezonu", rekao je Glavina.

Istra i dalje vodeća po broju noćenja

Najviše noćenja tijekom prvih šest mjeseci ostvareno je u Istarskoj županiji, gdje je zabilježeno 8,7 milijuna noćenja. Slijede Splitsko-dalmatinska županija s 5,3 milijuna te Kvarner s 4,7 milijuna noćenja. Među pojedinačnim destinacijama prednjače Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Zagreb i Split.

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić ocijenio je da ostvareni rezultati potvrđuju konkurentnost hrvatskog turizma te učinkovitost promotivnih aktivnosti na ključnim emitivnim tržištima.

Istaknuo je kako je poseban naglasak stavljen na suradnju s aviokompanijama, turoperatorima, turističkim agencijama i prijevoznicima. Za te je projekte ove godine, zajedno sa sustavom turističkih zajednica, osigurano više od šest milijuna eura, a suradnja je ostvarena s oko 70 partnera. Zahvaljujući tome, Hrvatska ove godine ima 330 zračnih linija, odnosno 74 više nego prošle godine.

Foto: HTZ

Najviše noćenja u prvom polugodištu ostvarili su gosti iz Njemačke, s ukupno 5,6 milijuna noćenja. Slijede domaći gosti s 4,2 milijuna, Slovenci s 2,9 milijuna, Austrijanci s 2,5 milijuna, Poljaci s 1,6 milijuna, gosti iz Ujedinjene Kraljevine s 1,4 milijuna, Česi s 1,1 milijunom te turisti iz Sjedinjenih Američkih Država s milijun noćenja.

Prema vrstama smještaja u komercijalnom sektoru, hoteli, koji čine 14 posto ukupnih komercijalnih smještajnih kapaciteta, ostvarili su 47 posto svih komercijalnih dolazaka. Kampovi, s udjelom od 20 posto kapaciteta, ostvarili su 15 posto dolazaka, dok su objekti u domaćinstvu, koji raspolažu s 52 posto komercijalnih kapaciteta, zabilježili 27 posto svih komercijalnih dolazaka.